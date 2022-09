EU: Adolescente que mató a su violador es condenada a pagar 150 mil dólares a familia del agresor

ESTADOS UNIDOS.-Una adolescente víctima de trata de personas que fue acusada de asesinato en primer grado después de apuñalar a su violador fue sentenciada en un tribunal de Iowa a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución de 150 mil dólares a la familia del agresor.

Pieper Lewis, de 17 años, fue sentenciada el martes después de que se declaró culpable el año pasado de homicidio involuntario y lesiones intencionales en el asesinato en junio de 2020 de Zachary Brooks, de 37 años. Ambos cargos se castigaban con hasta 10 años de prisión.

El juez de distrito del condado de Polk, David M. Porter, aplazó el martes esas sentencias de prisión, lo que significa que si Lewis viola alguna parte de su libertad condicional, podría ser enviada a prisión para cumplir ese período de 20 años.

En cuanto a la obligación de pagar el patrimonio de su violador, “a este tribunal no se le presenta otra opción”, dijo Porter, y señaló que la restitución es obligatoria según la ley de Iowa que ha sido confirmada por la Corte Suprema de Iowa.

VÍCTIMA DE ABUSOS

Lewis tenía 15 años cuando apuñaló a Brooks más de 30 veces en un departamento de Des Moines. Las autoridades han dicho que la joven era una fugitiva que buscaba escapar de una vida abusiva con su madre adoptiva y estaba durmiendo en los pasillos de un edificio de apartamentos de Des Moines cuando un hombre de 28 años la acogió antes de traficarla a la fuerza con otros hombres.

La adolescente mencionó que uno de esos sujetos era Brooks y que la había violado varias veces en las semanas previas a su muerte. Ella relató que el hombre de 28 años la obligó a punta de cuchillo a ir con Brooks a su apartamento para tener relaciones sexuales y añadió que después de que Brooks la violó una vez más, agarró un cuchillo y apuñaló a Brooks en un ataque de ira.

La policía y los fiscales no han negado que Lewis fue agredida sexualmente y traficado. Pero los fiscales argumentaron que Brooks estaba dormido en el momento en que fue apuñalado y que no representaba un peligro inmediato para Lewis.

Iowa no se encuentra entre las docenas de estados que tienen la llamada Safe harbor que brinda a las víctimas de la trata al menos cierto nivel de inmunidad penal.

"SOY UNA SOBREVIVIENTE": LEWIS

Fotografía: AP

Lewis, quien obtuvo su GED mientras estaba en detención juvenil, reconoció en una declaración antes de su sentencia que luchó con la estructura de su detención, incluido "por qué me trataron como un vidrio frágil" o no se me permitió comunicarme con ella. amigos o familiares. “Soy una sobreviviente”, agregó.

Los fiscales discreparon de que Lewis se llamara a sí misma víctima en el caso y dijeron que no asumió la responsabilidad de apuñalar a Brooks y “dejar a sus hijos sin un padre”.

El juez acribilló a Lewis con repetidas solicitudes para explicar qué malas decisiones tomó que llevaron al apuñalamiento de Brooks y expresó su preocupación de que a veces no quería seguir las reglas establecidas para ella en el encierro juvenil.

“Los próximos cinco años de tu vida estarán llenos de reglas con las que no estás de acuerdo, estoy seguro”, comentó Porter. Más tarde agregó: “Esta es la segunda oportunidad que has pedido. No obtienes un tercero”.

PROYECTO DE LEY

Karl Schilling, de la Organización para la Asistencia a las Víctimas de Iowa, indicó que un proyecto de ley para crear una Safe harbor para las víctimas de la trata de personas fue aprobado por la Cámara de Representantes de Iowa a principios de este año, pero se estancó en el Senado debido a la preocupación de los grupos encargados de hacer cumplir la ley de que era demasiado amplio.

“Se estableció un grupo de trabajo para resolver los problemas”, dijo Shilling. “Esperemos que se retome el próximo año”.