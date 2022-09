Hombre en libertad bajo fianza irrumpió en la casa de su ex y profanó los restos de su hijo en Carolina del Sur

Un hombre de 33 años de Carolina del Sur que se encontraba bajo fianza, dijo a los oficiales que estaba "borracho" cuando irrumpió en la casa de su ex novia y arrojó las cenizas de su hijo fallecido a la basura, según un informe policial.

Joseph Oberlies fue acusado de robo en primer grado y destrucción de restos humanos al ser ingresado en el Centro de Detención Al Cannon en North Charleston, Carolina del Sur, el jueves pasado por la mañana, según el canal local ABC News 4. Fue puesto en libertad con una fianza de 60 mil dólares más tarde esa misma noche.

Los oficiales respondieron el lunes a un informe de un allanamiento de morada que supuestamente tuvo lugar dos días antes.

Según los informes, Oberlies fue grabado a las 3 am del sábado por una cámara de seguridad cuando se acercaba a la puerta de la casa de su ex novia, ingresaba el código de seguridad y entraba a la casa, según el informe. Fue grabado saliendo de la residencia minutos después y regresó poco después de las 4 am, sin volver a salir hasta las 7:52 a.m.

Te puede interesar: VIDEO: Mujer de 30 años arrestada por ahogar a sus 3 hijos en playa de Coney Island; podría haber sufrido depresión posparto

La mujer no estaba en casa

La mujer víctima salió con Oberlies anteriormente durante varios meses, según el informe. Ella afirmó a la policía que no estaba en su casa cuando Oberlies irrumpió en ella. El hombre, además de golpear con un martillo el televisor de pantalla plana, también arrojó a la basura las cenizas del hijo que su exnovia tuvo con su exmarido.

El informe agregó que la víctima señaló que Oberlies no podía haber sabido que ella y sus hijos no estarían en casa cuando él irrumpió, lo que la asustó al pensar en lo que él habría hecho si hubieran estado.

Oberlies había estado en libertad bajo fianza por un arresto anterior el 5 de agosto, cuando fue acusado de asalto y agresión en primer grado, según los registros de la cárcel. Por ese delito, supuestamente irrumpió en la casa de una de sus ex y la apuñaló.

Oberlies inicialmente afirmó que no estaba en el área cuando ocurrió el último robo, pero luego le dijo a la policía que estaba "borracho" y que no podía recordar el incidente.

Te puede interesar: Padre de Maryland dispara y mata a su esposa y a sus 3 hijos antes de suicidarse