Donald Trump Jr acusa a la familia de George Floyd de querer acaparar dinero demandando a Kanye West

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump Jr. sugirió que la familia de George Floyd está intentando demandar al rapero Kanye West para obtener ganancias financieras después de que afirmara que la muerte de Floyd fue causada por fentanilo.

Trump Jr publicó capturas de pantalla de tres artículos el miércoles. Un titular de CNN con fecha de junio de 2020 afirma que West donó 2 millones de dólares y pagó la matrícula universitaria de la hija de Floyd.

Un artículo en la revista Rolling Stone decía que la familia de Floyd se estaba preparando para demandar al rapero por 250 millones de dólares. La revista informó que la demanda por las acusaciones falsas se presentaría en nombre de la hija de Floyd. Trump Jr también publicó una captura de pantalla de una historia de TMZ publicada el 18 de octubre sobre la demanda.

“Al igual que el resto de la estafa de BLM, ninguna buena acción queda sin castigo ... Puedes hacer algunas cosas increíbles para las personas, pero cuando surge la oportunidad de obtener más $$$, todo se olvida... el BLM y los medios simplemente se escriben solos en este punto", escribió Trump Jr.

Las declaraciones de West

West apareció recientemente en el podcast Drink Champs, en el que habló sobre el documental The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM de la comentarista de derecha Candace Owens. El rapero afirmó que la muerte de Floyd fue causada por el opioide sintético fentanilo.

Los expertos médicos determinaron que la causa era asfixia. El oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue condenado más tarde por asesinar a Floyd después de arrodillarse sobre su cuello durante nueve minutos el 25 de mayo de 2020.

En abril del año pasado, el Chauvin fue declarado culpable de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Fue condenado a 22.5 años de prisión.

“Golpearon a [Floyd] con el fentanilo. Si miras, la rodilla del tipo ni siquiera estaba en su cuello de esa manera”, dijo West en el podcast.

El daño emocional a la hija de Floyd

Roxie Washington, la hija de Floyd, es menor de edad. Los abogados que la representan dijeron el martes que se estaban preparando para demandar a West por “apropiación indebida, difamación e infligir angustia emocional”, según Newsweek.

“Los intereses de la menor son prioritarios. La hija de George Floyd está siendo retraumatizada por los comentarios de Kanye West y él está creando un ambiente inseguro e insalubre para ella”, dijo Nuru Witherspoon, del Witherspoon Law Group, en un comunicado.

Pat Dixon de Dixon & Dixon Attorneys at Law agregó que “los comentarios de Kanye son un intento repugnante de descartar la vida de George Floyd y sacar provecho de su muerte inhumana. Haremos que el Sr. West rinda cuentas por sus flagrantes comentarios contra el legado del Sr. Floyd”.

