Kanye West: "Bad Bunny es mi mayor competencia"

ESTADOS UNIDOS.- En las últimas semanas Kanye West ha desatado un sin fin de polémicas respecto a diversos comentarios de odio dirigidos a la comunidad judía. Esto le ha valido restricciones en sus redes sociales y amenazas de ser demandado por el daño que ha provocado a personas y colectivos.

Sin embargo, esta vez el rapero estadounidense ha dicho algo curioso e incluso halagador para uno de sus compañeros de la industria. Durante su reciente participación en el podcast Drink Champs de N.O.R.E., West tomó un momento para hablar de Bad Bunny.

El ex esposo de Kim Kardashian reveló estar familiarizado con el trabajo del puertorriqueño y haber estudiado sus videos musicales con gran detalle, pues lo considera su mayor competencia musical.

Si vas a sacar un álbum, tienes que ir detrás del artista número uno. Bad Bunny, ese es quien está en nuestra pared. Ese es quien es está en nuestra pared cuando hacemos música, declaró.

No existe una verdadera rivalidad entre ellos

También reconoció que se ha inspirado en Bad Bunny para sus nuevos proyectos y dejó claro que no existe ninguno tipo de enemistad entre ellos: "No hay problemas, no hay beef, solo estamos compitiendo".

Por otro lado, Bad Bunny vive uno de los mejores momentos en toda su carrera con su "World's Hottest Tour". El tour ha logrado recaudar más de 232 millones de dólares y podría convertirse en el próximo artista del año, ya que lidera las nominaciones de los American Music Awards.

