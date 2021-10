¿Cómo supo Bill Gates que ocurriría una pandemia y cuál dice que será la próxima crisis?

CALIFORNIA.-Bill Gates reveló en entrevista cómo supo que ocurriría una pandemia como la del Covid-19 que ha dejado miles de muertos en el mundo.

En entrevista para Veritasium en español, el millonario dijo que "cada cierto tiempo un virus contagiosos se presenta y presenta cierta cantidad de fallecimientos".

"Las enfermedades respiratorias son aterradoras porque mientras vas tranquilo en un avión o en un autobús ya puedes contagiarte, a diferencias de otras como el ébola", señaló.

Te puede interesar: La próxima Enfermedad X podría aparecer en cualquier momento: OMS

Gates indicó que estas pandemias ocurren de manera tan esporádica que es posible adomercerse y tener cierta sensación de seguridad, donde piensas que no ocurrirá.

"Piensas que tal vez no será un problema en los próximos años y por ello no hay que invertir dinero en eso (en evitar pandemias), no adquieres la poliza de seguros, básicamente", ironizó.

Con eso, Gates, dejó en claro que hay que invertir para evitar pandemias y no esperarnos a que ocurran.

¿Cuál será la próxima crisis global?

El multimillonario señaló que pronostica dos crisis futuras para las que actualmente no estamos preparados:

Cambio climático

Terrorismo biológico

Sobre el cambio climático, Gates explicó que generará más muertes anuales que la pandemia de Covid-19.

"Cada año la tasa de mortalidad sería superior a la que tenemos con esta pandemia".

Agregó que también relacionado con las pandemias hay algo llamado "terrorismo biológico".

"Esto es que alguien que desea generar daño puede diseñar un virus. Esto significa que las probabilidades de encontrarse con esto son más que con las epidemoas naturales, como la actual", afirmó.

¿Habrá más pandemias?

De acuerdo a Bill Gates, las pandemias son lo más problemático por debajo de una guerra nuclear causada por la humanidad.

"Sin duda habrá más pandemias, por la manera en la que los humanos interactúan con otras especies, estos virus están atravesando la barrera de las especies, ya sea desde los muciélagos o los monos", comenta.

Agrega:

"Podríamos incrementar el nivel de preparación para no volver a esta tasa de mortalidad tan alta como la que tenemos hoy. Las pandemias pueden ser peores en cuanto a fallecimientos... la viruela tuvo un 30% de fatalidad, así que somos un poco afortunados de que las muertes actuales no sean tan altas".

Por último, Bill Gates se lanzó en contra de las teorías conspirativas en la era de Internet.

"Como las redes sociales son tan nuevas, encontrar la forma de contenerlas (la información falsa) es decir, catogorizarlas, restringir la velocidad con la que se esparce... nos faltan buenas ideas para no tener este tipo de fenómenos atemorizantes que en el caso de la antivacunación (contra la Covid) pueden ralentizar cuán pronto logramos que mucha gente se vacune y por ende extender la pandemia y dejarnos el costo de decenas de miles de vidas".