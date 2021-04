Guerra nuclear: Qué tan probable es que ocurra un conflicto de este tipo y cuántos muertos dejaría

WASHINGTON.-Charles Richard, comandante del Mando Estratégico de Estados Unidos, dijo en un artículo publicado en Proceedings, la revista mensual de la Marina de EU, que "existe la posibilidad real de que un conflicto regional con China o Rusia escale rápidamente a una guerra nuclear".

Richard comentó que las capacidades nucleares de las fuerzas armadas chinas están aumentando rápidamente y, por primera vez, podrían estar preparadas para su uso.

El comandante, quien también está a cargo del arsenal nuclear estadounidense, instó al Congreso a actualizar la envejecida infraestructura nuclear de su país.

En un esfuerzo por describir la rapidez con que avanza el programa nuclear chino, Charles Richard, le dijo al Comité de Servicios Armados del Senado que acababa de ordenar que todos los informes sobre las armas nucleares de Beijing no contengan información de inteligencia más de un mes antes "porque probablemente esté desactualizado" muy rápido.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Sobre Rusia, el almirante dijo que está "comprometida agresivamente" en "el desarrollo y la modernización de la capacidad nuclear convencional, y ahora está aproximadamente en un 80% mientras estamos en cero".

"Es más fácil describir lo que no están modernizando, nada, que lo que son, que es prácticamente todo", comentó Richard.

Agregó que China está modernizando sus capacidades nucleares tan rápidamente que "no puede pasar una semana en este momento sin descubrir algo que no sabíamos sobre China".

Rusia y Estados Unidos están limitados a unas mil 550 ojivas nucleares en misiles balísticos intercontinentales desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados equipados para armamento nuclear, según el último tratado START.

Se estima que China tiene solo unas 320 ojivas, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Lanzamiento de una bomba de hidrógeno. Foto: Pixabay

Richard advirtió que China ha movido una parte de sus fuerzas nucleares a una postura de "lanzamiento en advertencia" y está "adoptando una estrategia limitada de 'servicio de alerta máxima'", lo que significa que podría estar lista para lanzar un ataque de represalia tan pronto como sus sensores detectar una amenaza entrante.

Rusia, por otro lado, está "en todos los ámbitos operando nuevos equipos", indicó Richard al discutir las armas y capacidades nucleares del país.

"Están en la segunda generación de un nuevo submarino de misiles balísticos. Tienen un nuevo misil balístico para eso. Es bastante capaz", dijo. “Tienen un misil balístico intercontinental de combustible sólido muy impresionante, completamente nuevo".

Simulación de caída de una bomba. Foto: Pixabay

¿Cuántos muertos dejaría?

De acuerdo a estimaciones de la Universidad de Princeton citadas por BBC, unas 34 millones de personas morirían en pocas horas de iniciado el ataque.

El resultado son 85.3 millones de víctimas en 45 minutos.

Así, en menos de 5 horas, habría 91.5 millones de víctimas. Eso incluye 34.1 millones de muertes inmediatas y 57.4 millones de heridos.

Esas cifras, advierten los investigadores, aumentarían "significativamente" si se toman en cuenta las muertes que a largo plazo causarían los residuos radioactivos en el aire.

¿Cómo llegaron a estos números?

Los investigadores de Princeton dicen que sus cálculos son "razonables" y están basados en posturas realistas de Rusia y EU, así como los posibles objetivos militares y el daño que pueden causar las armas nucleares.

¿Qué pasaría con el medio ambiente?

Las explosiones nucleares son propensas a iniciar incendios en grandes zonas que se aglutinan e inyectan grandes volúmenes de hollín y escombros a la estratosfera.

Esto bloquearía el Sol provocando una caída significativa en la temperatura media de la superficie y las precipitaciones en todo el mundo, con efectos que podrían durar más de una década. A esto se le conoce con invierno nuclear.

Gracias a los cálculos físicos realizados por Carl Sagan y posteriormente por otros científicos, se puede pronosticar los efectos ambientales de una guerra nuclear global, incluso los efectos de una guerra nuclear regional.

Simulación de caída de una bomba. Foto: Pixabay

Según cálculos, en un enfrentamiento nuclear masivo entre las superpotencias nucleares; EU y Rusia; se llegaría a detonar de 5 mil a 10 mil megatones de fuerza explosiva.

En el caso que se llegue a los 10 mil megatones, la temperatura bajaría inmediatamente después de la explosión, la oscuridad sería casi total entre los 30 y 60º de latitud norte.

Las cenizas, humos y demás partículas producidas por los incendios y detonaciones alcanzarían y permanecerían en la estratosfera, oscureciendo la luz del sol durante semanas o meses, de modo que la temperatura del planeta hasta un mes, recuperando el 50% a los ocho meses. La guerra nuclear puede producir una gran catástrofe, sobre todo entre dos países con bastante energía nuclear, incluso podrían producir una nube gigante de polvo radiactivo sobre gran parte de la tierra.

Invierno nuclear

El invierno nuclear consecuente se asemejaría a una glaciación repentina de consecuencias catastróficas para los seres vivos.

La temperatura global bajaría de manera drástica en días, desde 10 ° C en el caso más modesto hasta -50 ° C en el más severo de los casos. La fotosíntesis no se produciría y casi la totalidad de la vegetación moriría en pocos días, siguiéndole todos los animales herbívoros. De esta forma, en unas semanas no habría más alimentos para la mayoría de los seres vivos. Sería algo similar al proceso que extinguió a los dinosaurios.