Como México, la Casa Blanca busca responsabilizar a fabricantes de armas de fuego por violencia

WASHINGTON.-Funcionarios de la Casa Blanca se reunieron el jueves de la semana pasada con fiscales generales de siete estados y el Distrito de Columbia para discutir los pasos que pueden tomar para "responsabilizar" a los fabricantes y comerciantes de armas cuyas armas de fuego terminan en tiroteos.

Esto sucede días desúes de que México entabló una demanda contra las compañías Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras que sabían que sus prácticas comerciales generan daño al país.

La reunión virtual, que duró una hora, señalan que reflejó un impulso del presidente Joe Biden para incorporar a los estados en su estrategia para combatir la creciente violencia armada a medida que el Departamento de Justicia intensifica los esfuerzos a nivel federal.

Las muertes relacionadas con armas aumentaron un 14% este año con respecto a 2020, según Gun Violence Archive, una organización de investigación sin fines de lucro.

Se esperaba que una parte clave de la discusión se centrara en la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas, que otorga a los fabricantes y comerciantes de armas inmunidad general para ser responsables cuando sus productos se utilizan para cometer delitos.

Biden ha presionado para que el Congreso derogue la ley, pero eso es poco probable en el Senado, donde necesitaría 60 votos.

Demanda de México contra fabricantes de armas

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la demanda de su gobierno contra fabricantes de armas de Estados Unidos se trate de un "hecho injerencista", ya que está apegado a la legalidad.



En la conferencia mañanera, el mandatario aclaró que la controversia está dirigida a los fabricantes de armamento y no al gobierno estadounidense.

El gobierno mexicano presentó en un tribunal federal de Estados Unidos en la ciudad de Boston, Massachusetts (noreste), una demanda civil de daños contra una decena de fabricantes de armas por facilitar "activamente el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles y otros delincuentes en México".

López Obrador declaró que las empresas estadounidenses hacen armas "a la medida" de la delincuencia organizada, incluso con detalles lujosos.

El objetivo es que compensen al gobierno de México

La demanda, dijo, tampoco va en contra de la enmienda estadounidense, que da a los ciudadanos el derecho de portar armas, sino que se opone a la forma en que se fabrican y a sus procesos de venta.



"No hay ninguna limitación, ningún control, compran hasta por internet", dijo López Obrador, quien aseveró que la demanda probablemente no se resolvería pronto.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó ayer que el objetivo de la demanda es que las empresas compensen al gobierno mexicano "por daños causados por sus prácticas negligentes", por un monto económico que se determinaría en un juicio.