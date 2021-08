Demanda de México contra fabricantes de armas | No es contra el gobierno de EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la demanda de su gobierno contra fabricantes de armas de Estados Unidos se trate de un "hecho injerencista", ya que está apegado a la legalidad.



En la conferencia mañanera, el mandatario aclaró que la controversia está dirigida a los fabricantes de armamento y no al gobierno estadounidense.



No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas", indicó López Obrador a periodistas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.