México demandó por "negligencia" a grupo de empresas estadounidenses que "provocan" violencia y tráfico de armas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México demandó a un grupo de empresas estadounidenses de armas, pues acusa, llevan prácticas comerciales negligentes que han facilitado el tráfico ilícito de armas en México y por consecuencia aumentado la violencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston (Massachusetts) y especificó que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

#EnVivo | Presentación del Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México. https://t.co/xv0rVENecx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 4, 2021

De acuerdo con un documento visto por Reuters, la demanda civil de daños, interpuesta ante una corte en Boston, señala que unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generan daño al país.

El Gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas de Estados Unidos. Los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México", señala el documento.

La cancillería estima en medio millón anuales las armas que entran al país de forma ilegal. Foto: Reuters

Los daños reclamados por la nación latinoamericana en la demanda equivaldrían a unos 10 mil millones de dólares, dijeron funcionarios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado prioridad a abordar el flujo de armas ilícitas de Estados Unidos a México.

Te puede interesar: Gobierno de México comprará rifles automáticos de Sig Sauer a EU: Reuters

La cancillería estima en medio millón anuales las armas que entran al país de forma ilegal y que llegan a manos del crimen organizado.