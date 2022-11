Club de escuela primaria patrocinado por el Templo Satánico genera polémica en EU

ESTADOS UNIDOS.-Un club extracurricular de la Escuela Primaria Golden Hills de Tehachapi, California, causó revuelo entre padres y madres de familia.

Se trata del "After School Satan Club", patrocinado por el Templo Satánico y la Alianza de la Razón, club que será dedicado a la ciencia y proyectos comunitarios.

Tras las quejas de los padres y madres de familia, el Distrito Escolar Unificado de Tehachapi envió una carta en la que informa sobre el club extracurricular y argumenta que, aunque no aprueba las acciones, no pueden discriminar al grupo religioso que es el Templo Satánico.

El Distrito tiene políticas y procedimientos vigentes desde hace mucho tiempo que permiten que diversos grupos comunitarios usen nuestras instalaciones financiadas con fondos públicos fuera del día escolar", menciona la misiva.

"CONVERSACIONES SOBRE SATANÁS NO ESTÁN EN LA AGENDA DEL CLUB": AFTER SCHOOL SATAN CLUB

De acuerdo con información de Univisión, el Templo Satánico es una organización religiosa no teísta y Paul Hicks, quien también es profesor de pensamiento crítico, será el líder del nuevo Club Satanás.

El club destacó que aunque Satanás está en el nombre, las conversaciones sobre ese personaje no están en la agenda del club.

"El Templo Satánico es una religión no teísta que ve a Satanás como una figura literaria que representa una construcción metafórica de rechazar la tiranía y defender la mente y el espíritu humanos. After School Satan Club no intenta convertir a los niños a ninguna ideología religiosa", comunicaron.

Por su parte, Lucien Greaves, cofundador y portavoz del club, agregó que el objetivo es enseñar a los niños habilidades de pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas, expresión creativa, compasión y soberanía personal.

PADRES RECHAZAN A CLUB

No obstante, muchos padres y tutores están molestos por la introducción del club y señalaron que no pertenece a las escuelas.

"No me imagino por qué alguien querría que su hijo asistiera a este grupo satánico”, dijo Sheila Knight, abuela de un alumno de quinto grado en Golden Hills.

El "After School Satan Club" se llevará a cabo de 15:25 a 16:30 horas en la cafetería de la escuela, el 5 de diciembre, 9 de enero, 6 de febrero, 3 de marzo, 10 de abril y 1 de mayo.