"Apocalipsis zombi": Así se ven las calles de EU de gente que sufre adicciones

OHIO.-En algunas calles de la ciudad de Ohio y Filadelfia se puede ver la crisis provocada por el fentanilo, una droga que llega de China y la India, pero es distribuida por cárteles mexicanos.

En imágenes difundidas por el medio Milenio, se ven las vialidades con decenas de personas que parecen caminar sin rumbo, algunos comentarios lo señalan como un "apocalipsis zombi".

Según el diario, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, son los responsables de la droga que se vende en EU.

Un usuario comentó en el video sobre Filadelfia:

Como ex drogadicto, ha estado limpio durante 3 años y medio. Esto pasa cerca de casa, estaba harto de estar enfermo y lo perdí todo. Intenté limpiarme unas cuantas veces y fue más por mis hijos y otras personas. Simplemente no podía, la última vez que me dije a mí mismo, primero tengo que hacerlo por mí y tomarlo día a día. Incluso he tenido algunos momentos realmente difíciles desde que estuve limpio, pero superé las probabilidades y ahora tengo una bonita casa en un rancho, un gran garaje, uno de los autos de mis sueños y tengo a mis 3 hijos a tiempo completo, además de trabajar a tiempo completo. Siempre fui un gran fanático de los engranajes y me encantaba arreglar y trabajar en autos. Eso es lo que hago en mis días libres, ahora cuando veo a personas que conozco de toda mi vida, digo que estoy muy orgulloso, dice mucho de lo que me he convertido en poco tiempo. Nunca volveré a esa vida, rara vez tengo días malos y ni siquiera lo pienso. Ojalá más personas pudieran ver la luz y ver lo horribles que se ven".

¿Cómo llega el fentanilo a México?

La sustancia llega desde China a los puertos de Manzanillo en Colima, y Lázaro Cárdenas en Michoacán, y de ahí lo envían a las calles norteamericanas.

A la droga se le conoce como:

Apache

China Girl

China White

Dance Fever

Friend

Goodfellas

Tango & Cash

Muder 8

100 mil estadounidenses murieron por sobredosis

Se estima que 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en un año, un hito nunca antes visto que, según los funcionarios de salud, está relacionado con la pandemia de Covid-19.

Las muertes por sobredosis han aumentado durante más de dos décadas, se han acelerado en los últimos dos años y, de acuerdo a los nuevos datos publicados, aumentaron casi un 30% en el último año.

El presidente Joe Biden lo calificó como "un hito trágico" en un comunicado, ya que los funcionarios de la administración presionaron al Congreso para que dedique miles de millones de dólares más para abordar el problema.

“Esto es inaceptable y requiere una respuesta sin precedentes”, dijo el Dr. Rahul Gupta, director de Política Nacional de Control de Drogas.

Los expertos creen que los principales impulsores de las muertes por sobredosis son la creciente prevalencia del fentanilo mortal en el suministro de drogas ilícitas y la pandemia de Covid-19, que dejó a muchos consumidores de drogas socialmente aislados e incapaces de recibir tratamiento u otro apoyo.

El número es "devastador", dijo Katherine Keyes, experta en temas de abuso de drogas de la Universidad de Columbia. "Es una muerte por sobredosis de magnitud que no hemos visto en este país".