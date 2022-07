Albañil argentino asegura que ganó 100 mdp en casino y no se los quieren dar

ARGENTINA.- Un albañil argentino identificado como Antonio Miranda afirma haber ganado 100 millones de pesos argentinos, o sea unos 16 millones 234 mil pesos mexicanos, luego de jugar en una máquina tragamonedas de un casino de la ciudad de Río Gallegos que se niega a pagarle el dinero al tratarse de un “desperfecto”.

Tras conocerse la situación, más personas aseguraron estar pasando por lo mismo y exigieron que se les paguen los premios que les deben.

De acuerdo con El Universal, Miranda contó al diario La Opinión Austral que ganó el premio el jueves pasado después de apostar 6 mil pesos argentinos (974 pesos mexicanos) en el Casino Club de la ciudad capital. Jugó durante media hora en la máquina que solía utilizar y se dio cuenta de que había ganado dicha cantidad, la cual en primer momento fue reconocida por los empleados del lugar.

Te puede interesar: Mujer con discapacidad cae de silla de ruedas y queda paralizada luego de que empleados de una aerolínea le negaran la ayuda

Miranda relató que trabajadores iban a apuntar sus datos para poder reclamar el premio, pero la jefa de la sala apagó la máquina y dijo que el juego no era válido porque había un desperfecto.

Vino uno de los asistentes de sala a felicitarme e iban a traer los papeles para tomar los datos. La mujer vino y me dijo que no era válido y me apagó la máquina. Como si fuera poco, me maltrató diciéndome que era deshonesto al querer cobrar esa plata. Me dijo: ‘Esto no lo va a poder cobrar porque no es válido, la máquina tiene un desperfecto’”, narró el albañil.