Nuevas imágenes inquietantes de la masacre en primaria de Uvalde, Texas salen a la luz (VIDEO)

Los policías que acudieron en respuesta del tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, huyeron de los disparos mientras dejaban morir a 19 niños y dos maestras en sus aulas, según las nuevas imágenes que fueron reveladas este martes.

En el video se puede ver cómo los policías se entretenían en los pasillos de la primaria Robb en lugar de perseguir de manera inmediata al tirador Salvador Ramos, de 18 años, cuando estaba asesinando sistemáticamente a 21 personas el pasado 24 de mayo.

El clip de 77 minutos de duración muestra a los agentes entrando a toda prisa en la escuela minutos después de que Ramos comenzara con su "alboroto", pero en lugar de confrontarlo, se detienen y se demoran, e incluso se ve a un policía usando desinfectante para manos y revisando su teléfono.

Los policías también son capturados huyendo por el pasillo cuando Ramos dispara en su dirección, según las imágenes tomadas de las cámaras de seguridad de la escuela, dice el New York Post.

Esto valida los informes condenatorios de que la policía local no pudo detener el baño de sangre a pesar de estar a sólo unos metros del tirador.

En el extenso video, se ve a oficiales fuertemente armados caminando por el pasillo, saliendo, volviendo, hablando entre ellos y haciendo llamadas durante momentos en los que podrían haber estado tratando de detener a Ramos.

No es hasta el minuto 77 que los policías finalmente irrumpen en el salón de clases donde Ramos, quien murió en el ataque, había asesinado a niños inocentes.

En un momento durante la grabación, más de 45 minutos después de que llegaron a la escena, se ve a un oficial con casco y chaleco usando un dispensador de desinfectante para manos montado en la pared. Ese mismo oficial también se ve mirando su teléfono.

Las imágenes también muestran la búsqueda infructuosa de las llaves del salón de clases por parte de la policía, que resultó no estar cerrada con llave.

El video estaba programado para ser publicado por los legisladores estatales el domingo. Los funcionarios habían dicho que querían dar a las familias en duelo la oportunidad de ver el video en privado antes de su publicación.

Vincent Salazar, cuya hija de 11 años, Layla Salazar, murió en el tiroteo, le dijo a The Post que no había visto el video antes de que el Statesman lo publicara y que las familias de las víctimas se sintieron “sorprendidas”.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas había explicado lo que había en el video, pero dijo que verlo se sintió diferente.

Todos sabemos que la [policía] no hizo su trabajo, pero verlo lo reafirma. Tiene que haber responsabilidad. Muchas de estas personas que no actuaron no deberían tener sus trabajos”, dijo Salazar.