Adolescente es drogada, secuestrada y violada en Argentina durante 24 horas

MENDOZA, Argentina.- Un feminicidio fue evitado por la policía de Argentina luego de que rescataran a una adolescente de 16 años que denuncia haber sido drogada, secuestrada y víctima de abuso sexual.

La joven desapareció el pasado jueves 14 de julio en el municipio de Lavalle, en la ciudad argentina de Mendoza. Después de la medianoche, los padres y hermanos de la chica se fueron a dormir, mientras que ella se quedó en el comedor sola.

Cerca de las cuatro de la madrugada, la hermana menor de la joven, quien no fue identificada, se levantó para beber agua y encontró la puerta abierta, y su hermana no estaba. Inmediatamente despertó a sus padres y los familiares salieron a buscarla por los alrededores. Preguntaron en un edificio en construcción cercano, pero les comentaron que nadie la había visto. Tras no localizarla, dieron aviso a las autoridades.

En la búsqueda de la menor participaron más de 30 policías. Esto hecho ocurre unos días después del homicidio de otra joven de 22 años, Agostina Trigo, en la misma ciudad de Mendoza.

Regresaron al edificio en construcción

Las autoridades empezaron a sospechar del edificio en construcción y, al llegar a la casa rodante de la constructora del lugar que los padres habían visitado, encontraron a la adolescente amarrada, 24 horas después del secuestro. Sus captores, al verse acorralados, la dejaron abandonada allí y huyeron.

La chica, que sufre un problema mental, contó a la policía, según el diario "El Sol", que escuchó ruidos afuera de su casa cuando sus padres se fueron a dormir. Cuando abrió la puerta, un hombre la abordó con un cuchillo y se la llevó por la fuerza. En la casa rodante, detalló, fue víctima de abuso sexual y fue drogada para mantenerla tranquila. Los primeros peritajes confirmaron la violación, informó la televisora "Todo Noticias".

En el interior de la casa rodante se encontraron dos cuchillos grandes.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres: Tomás Irala Cardozo, de 37 años, y César Rubén Ricarte, de 51 años, que trabajaban en el sitio de la construcción donde se encontró a la menor.

Irala Cardozo fue acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Ricarte fue denunciado por el mismo delito, pero como partícipe primario. En otras palabras, no habría participado directamente en la violación. Ambos se encuentran detenidos.