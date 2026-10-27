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Netanyahu y la oposición de Gadi Eisenkot llegan empatados en las proyecciones electorales de Israel

Los canales 11 y 13 proyectan 51 escaños para cada bloque, mientras que el canal 12 da una ligera ventaja a la oposición, con 52 frente a 50, sin que ninguno alcance la mayoría.

Netanyahu y la oposición de Gadi Eisenkot llegan empatados en las proyecciones electorales de Israel

Benjamín Netanyahu y Gadi Eisenkot aparecen empatados en las proyecciones electorales de Israel, con diferencias mínimas entre los sondeos de las principales cadenas de televisión. REUTERS/Nir Elias

Por Redacción GH  

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Los primeros sondeos a boca de urna difundidos este miércoles en Israel muestran una contienda cerrada entre el bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu y la oposición encabezada por Gadi Eisenkot, después de que proyecciones anteriores apuntaran a una ligera ventaja para los rivales del jefe de Gobierno.

Las estimaciones de tres de las principales cadenas de televisión israelíes reflejan un escenario sin una mayoría clara tras la votación del martes. Los canales 11 y 13 situaron a ambos bloques con 51 escaños cada uno, mientras que el canal 12 dio una ventaja de dos escaños a la oposición.

Sondeos muestran resultados distintos entre las principales cadenas

De acuerdo con las proyecciones difundidas durante las primeras horas del miércoles, los canales 11 y 13 estimaron un empate entre los dos bloques, con 51 escaños para cada uno.

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En contraste, el canal 12 proyectó que la oposición liderada por Eisenkot obtendría 52 escaños, frente a los 50 del bloque de Netanyahu.

Aunque las estimaciones varían entre las cadenas, ninguna de las proyecciones citadas muestra a alguno de los bloques con una mayoría suficiente para gobernar por sí solo.

Los resultados corresponden a sondeos a boca de urna y no constituyen el cómputo oficial de la votación.

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