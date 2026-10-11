Operarán al papa León XIV para extirparle un nódulo en un pulmón; el Vaticano revela cuándo será la cirugía y cuánto durará su recuperación

El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que será sometido a una cirugía para retirar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. | Crédito: REUTERS

El pontífice de 71 años confirmó que los médicos detectaron la lesión durante una revisión de salud. Aunque será intervenido en los próximos días, todavía no se conoce si el nódulo es benigno o maligno.

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre de 2026 que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, luego de que los médicos identificaron la lesión durante una revisión de salud. El pontífice, de 71 años, explicó que el hallazgo se produjo en una etapa temprana y que los especialistas recomendaron retirarlo. Aunque el Vaticano prevé una recuperación de aproximadamente una semana, todavía no se ha informado si la lesión es benigna o cancerosa, ni se ha comunicado una fecha exacta para la operación.

El anuncio fue realizado por el propio León XIV durante el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, según confirmó el discurso oficial publicado por el Vaticano y reportó la agencia Reuters. Se trata del primer problema de salud de esta naturaleza que el papa hace público desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica en mayo de 2025. La intervención ocurre, además, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre.

El estado de salud del pontífice ha generado atención por las responsabilidades que mantiene al frente de la Iglesia católica y por los compromisos internacionales previstos para las próximas semanas. Por ahora, la Santa Sede no ha comunicado cambios en su agenda y se espera que proporcione información médica conforme avance el procedimiento.

¿Qué le encontraron al papa León XIV en el pulmón?

Durante su mensaje dominical, León XIV explicó que los médicos identificaron un nódulo pulmonar localizado mientras le practicaban estudios de salud.

El pontífice señaló que el hallazgo ocurrió en una fase temprana y que los especialistas consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica.

Recientemente, durante unos exámenes médicos, los médicos encontraron un nódulo localizado en mi pulmón”, expresó el papa.

Posteriormente, explicó por qué decidió seguir las recomendaciones médicas:

Los médicos consideran aconsejable intervenir, por lo que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una intervención quirúrgica para extirparlo”.

El papa confirmó que la cirugía ya fue programada, aunque no ofreció detalles sobre las características de la lesión ni los estudios que permitieron detectarla.

¿Cuándo operarán al papa León XIV y cuánto tiempo estará en recuperación?

De acuerdo con la información difundida por Reuters y la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la cirugía se realizará durante la semana del 12 de octubre.

El Papa León XIV llamó a que las procesiones de Corpus Christi sean un valiente testimonio público de fe y recordó que la Eucaristía representa la presencia de Dios entre su pueblo. | Créditos: Archivo GH

Estos son los principales datos conocidos hasta el momento:

Cirugía: programada para los próximos días.

Motivo: extirpar un nódulo localizado en un pulmón.

Recuperación estimada: aproximadamente una semana.

Fecha exacta: aún no informada oficialmente.

Diagnóstico definitivo: no divulgado por el Vaticano.

Según Associated Press (AP), está previsto que la intervención se realice en el hospital Gemelli de Roma, institución que ha atendido a anteriores pontífices.

El tiempo de recuperación es una estimación y puede cambiar de acuerdo con la evolución del paciente y las indicaciones de los médicos.

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué tan peligroso puede ser?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido que aparece dentro del pulmón y que puede identificarse mediante estudios de imagen, como radiografías o tomografías.

Su presencia no significa necesariamente que exista cáncer. De acuerdo con la Sociedad Torácica Americana (ATS), menos del 5% de los nódulos pulmonares resultan ser cancerosos.

Sin embargo, la posibilidad de que una lesión sea maligna depende de distintos factores:

Edad del paciente: el riesgo puede aumentar con los años.

Tamaño del nódulo: las lesiones de mayor tamaño requieren una valoración específica.

Características de la lesión: su forma, apariencia y crecimiento ayudan a determinar el nivel de riesgo.

Antecedentes médicos: el tabaquismo, la exposición a determinadas sustancias y los antecedentes familiares pueden influir.

La Asociación Americana del Pulmón explica que algunos nódulos únicamente necesitan seguimiento mediante estudios de imagen, mientras que otros requieren una biopsia o una intervención quirúrgica.

En el caso del papa León XIV, no se ha confirmado que tenga cáncer de pulmón. Tampoco se han difundido las dimensiones de la lesión ni los resultados de los estudios realizados.

¿Por qué los médicos decidieron operar al papa si el nódulo fue detectado a tiempo?

Aunque el pontífice aseguró que la lesión se encuentra localizada, sus médicos recomendaron retirarla mediante cirugía.

La detección temprana permite evaluar las lesiones antes de que presenten cambios mayores. Sin embargo, encontrar un nódulo en una fase inicial no determina por sí solo si es benigno o maligno.

En términos generales, los especialistas pueden recomendar una cirugía para retirar una lesión que necesita una evaluación adicional o cuando consideran que es la opción de tratamiento más adecuada.

Los análisis del tejido extraído pueden ayudar a determinar su naturaleza, aunque el Vaticano todavía no ha explicado si ese será el procedimiento diagnóstico aplicado al pontífice.

Por ello, la recomendación de operar no debe interpretarse como una confirmación de cáncer, pero tampoco permite descartar esa posibilidad sin resultados médicos.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

Hasta el anuncio de este domingo, no se habían dado a conocer problemas de salud de esta magnitud durante el pontificado de León XIV, quien fue elegido en mayo de 2025.

El papa ha mantenido una agenda de actividades religiosas, audiencias y encuentros internacionales desde que asumió el cargo.

También es conocido por su interés en el deporte, particularmente el tenis, una actividad que practicaba antes de su elección como pontífice.

Reuters señala que no se conocían antecedentes de problemas importantes de salud durante su pontificado. Sin embargo, esto no sustituye una evaluación médica sobre su condición actual.

El episodio también recuerda los problemas de salud que enfrentó su antecesor, el papa Francisco, fallecido en abril de 2025 a los 88 años, después de atravesar distintas complicaciones médicas durante sus últimos años de vida.

¿La cirugía afectará el viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú?

Uno de los principales compromisos del pontífice es su próxima gira por Sudamérica, programada del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Según el itinerario oficial publicado por el Vaticano, la visita comprende tres países:

Uruguay , del 6 al 8 de noviembre: actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

, del 6 al 8 de noviembre: actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Argentina , del 8 al 11 de noviembre: encuentros en Buenos Aires y visitas a Córdoba y Luján.

, del 8 al 11 de noviembre: encuentros en Buenos Aires y visitas a Córdoba y Luján. Perú , del 11 al 16 de noviembre: actividades en Lima y otras localidades, entre ellas Chiclayo y Cusco.

, del 11 al 16 de noviembre: actividades en Lima y otras localidades, entre ellas Chiclayo y Cusco. 17 de noviembre: llegada prevista a Roma.

El recorrido contempla celebraciones religiosas, reuniones con autoridades, encuentros con jóvenes y visitas a distintas comunidades.

Durante el Ángelus, León XIV también agradeció las oraciones de los fieles por su próxima visita pastoral.

Por ahora, el Vaticano mantiene publicado el programa de la gira y no ha anunciado modificaciones relacionadas con la operación.

No obstante, el cumplimiento de estos compromisos dependerá de la recuperación del pontífice y de las recomendaciones que reciba después de la cirugía.

¿Qué falta por conocer sobre la operación del papa León XIV?

El anuncio del pontífice confirma que existe una lesión pulmonar y que será retirada quirúrgicamente. Sin embargo, aún quedan aspectos médicos por aclarar.

Entre ellos se encuentran el diagnóstico definitivo, la fecha exacta de la operación, el procedimiento que utilizarán los especialistas y la evolución del papa durante su recuperación.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede será una de las principales fuentes de información sobre estos detalles, junto con los comunicados médicos que eventualmente se publiquen.

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