Papa León XIV advierte sobre el arte de la IA: “carece de la chispa humana”

León XIV sostuvo que la diferencia entre una obra humana y una creación generada mediante inteligencia artificial no es solamente estética, sino también ontológica. Foto: Canvas y X

En un mensaje publicado en X, León XIV llamó a distinguir el arte humano de las imágenes generadas por inteligencia artificial.

El papa León XIV abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la inteligencia artificial y la creación artística al señalar que es necesario distinguir el arte realizado por personas de aquello que producen las máquinas.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el pontífice afirmó: “ Los algoritmos carecen de la chispa de la humanidad. Por esta razón, la Iglesia desea renovar una alianza con artistas e instituciones culturales para salvaguardar nuestra humanidad”, al reflexionar sobre el impacto de la IA en el ámbito cultural.

In this era of artificial intelligence, it is becoming urgent to distinguish human art from what machines produce. There is an ontological difference, even before an aesthetic one, between art and what a machine can generate through statistical calculation based on millions of… — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 2, 2026

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El pontífice planteó las diferencias entre la creatividad humana y las obras generadas con inteligencia artificial y llamó a proteger el papel de las personas en el arte

En su argumento, León XIV sostuvo que la diferencia entre el arte humano y las creaciones generadas mediante inteligencia artificial no sería únicamente estética, sino también ontológica.

De acuerdo con su planteamiento, los sistemas de IA producen resultados a partir de cálculos estadísticos y del procesamiento de grandes cantidades de imágenes creadas previamente por personas. Desde esta perspectiva, el pontífice considera que la creación artística humana contiene una dimensión vinculada con la experiencia y la condición de las personas que no puede reducirse a ese proceso algorítmico.

La postura se inscribe en una reflexión más amplia que el papa ha desarrollado durante 2026 sobre la relación entre tecnología, creatividad y dignidad humana.

En mayo publicó Magnifica Humanitas, su primera encíclica, dedicada a la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. El documento plantea que la tecnología puede abrir nuevas posibilidades, pero sostiene que su desarrollo debe mantenerse orientado al bien común y a la protección de las personas.

¿Qué ha dicho México sobre las obras creadas con inteligencia artificial y los derechos de autor?

En México, el debate sobre IA y creación artística también ha llegado al terreno legal. En agosto de 2025, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una obra creada por inteligencia artificial no puede registrarse como derecho de autor, en un caso relacionado con una obra digital generada mediante una plataforma de IA.

México prohíbe el uso de IA para generar doblaje bajo la nueva Ley Federal de Cine que reconoce la voz humana como herramienta artística irrepetible y establece sanciones contra la clonación sin consentimiento para proteger el trabajo de los actores frente al streaming | Freepik

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Además, en abril de 2026 se aprobó una reforma para fortalecer la protección de la voz, la imagen y el trabajo de artistas e intérpretes frente al uso indebido de herramientas de inteligencia artificial. La Secretaría de Cultura señaló entonces que el objetivo era establecer acuerdos previos y condiciones claras para el uso de estos elementos, sin impedir aplicaciones legítimas de la tecnología.

El mensaje de León XIV coloca así en el centro una discusión que involucra a artistas, instituciones culturales, desarrolladores y autoridades: dónde establecer la frontera entre una herramienta tecnológica y una creación artística, así como qué papel deben conservar las personas en los procesos creativos.

En México, instituciones culturales ya han abordado cuestiones como autoría, creatividad, ética y uso de datos en relación con la IA, mientras que artistas y especialistas han participado en mesas de diálogo sobre sus efectos laborales y creativos.