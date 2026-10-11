La Suprema Corte anuló su condena a muerte después de más de 22 años preso; Curtis Flowers, el hombre detrás de uno de los casos judiciales más prolongados de Mississippi, murió a los 56 años

Curtis Flowers murió a los 56 años en su casa. | Crédito: AP Photo/Rogelio V. Solis

El tribunal concluyó que la exclusión de posibles jurados afroamericanos vulneró su derecho a un juicio justo.

Curtis Flowers, el hombre afroamericano que pasó más de 22 años encarcelado en Mississippi y fue condenado a muerte por el asesinato de cuatro personas, murió a los 56 años en su casa, después de que la Suprema Corte de Estados Unidos anulara su condena en 2019 por irregularidades relacionadas con la selección del jurado.

Su familia confirmó el fallecimiento, ocurrido el miércoles, a través de su abogado Rob McDuff, quien informó a la agencia The Associated Press (AP) que no se dio a conocer la causa de muerte.

El caso de Flowers se convirtió en un referente judicial en Estados Unidos por las acusaciones de discriminación racial durante sus seis juicios. La Suprema Corte determinó que la exclusión de posibles integrantes afroamericanos del jurado le impidió recibir un proceso justo.

Aunque recuperó la libertad en diciembre de 2019, Mississippi retiró los cargos en su contra hasta septiembre de 2020, después de más de dos décadas de procesos judiciales.

¿Quién fue Curtis Flowers y por qué pasó más de 22 años en prisión?

Flowers tenía 26 años cuando fue arrestado, varios meses después del asesinato de cuatro personas ocurrido en julio de 1996 dentro de una tienda de muebles en Winona, Mississippi. Las víctimas fueron asesinadas a tiros en el establecimiento.

En ese momento, los fiscales sostuvieron que Flowers, quien había trabajado en la tienda, buscó vengarse de la propietaria después de que lo despidiera y retuviera gran parte de su salario para cubrir el costo de mercancía que había dañado. Tras los asesinatos, también se reportó la desaparición de casi 300 dólares.

A partir de esas acusaciones, Flowers enfrentó seis juicios por los cuatro homicidios. En el sexto proceso, llevado a cabo en 2010, fue condenado a muerte.

La Suprema Corte anuló su condena por discriminación racial

El caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, que en junio de 2019 resolvió anular la condena y la sentencia de muerte de Flowers.

El juez Brett Kavanaugh señaló que el fiscal de distrito Doug Evans había excluido repetidamente a posibles jurados afroamericanos. Según los registros examinados por la Corte, Evans apartó a 41 de los 42 candidatos negros considerados durante los seis juicios.

En el sexto juicio, el que terminó con la condena a muerte de Flowers, el jurado estuvo integrado por 11 personas blancas y una afroamericana, después de que Evans excluyera a cinco posibles jurados negros.

La Suprema Corte concluyó que la exclusión de estos candidatos por motivos raciales vulneró el derecho de Flowers a un juicio justo. La decisión no significó su liberación inmediata, pues todavía enfrentaba una acusación formal por los asesinatos.

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¿Cuándo salió de prisión y cuándo retiraron los cargos?

Flowers permaneció encarcelado durante seis meses después de la resolución de la Suprema Corte. Finalmente, recuperó la libertad en diciembre de 2019, cuando un juez fijó una fianza.

En septiembre de 2020, las autoridades de Mississippi retiraron los cargos en su contra. Con ello terminó el proceso penal que lo había mantenido bajo acusación durante más de dos décadas.

Tras su liberación, Flowers expresó el impacto que tuvo el encarcelamiento en su vida y agradeció a sus familiares por apoyarlo durante los años de litigio.

Hoy, finalmente soy libre de la injusticia que me mantuvo encerrado en una caja durante casi veintitrés años”, declaró en un comunicado.

Demandó al fiscal y recibió una indemnización por encarcelamiento injusto

En 2021, Flowers presentó una demanda contra Doug Evans y tres investigadores que habían trabajado con el fiscal de distrito. La acción legal alegaba diversas conductas indebidas durante la investigación y los procesos judiciales. Entre las acusaciones figuraba

La supuesta presión ejercida sobre testigos para que fabricaran declaraciones.

Los investigadores habrían ignorado a otros posibles sospechosos.

Ese mismo año, un juez ordenó al estado de Mississippi pagarle 500 mil dólares por encarcelamiento injusto.

Un caso que marcó el debate sobre la justicia y la discriminación racial

La historia de Curtis Flowers expuso las consecuencias que pueden tener las prácticas discriminatorias durante la integración de un jurado y la importancia de revisar los procedimientos judiciales cuando existen indicios de que una persona no recibió un juicio justo.

Aunque la Suprema Corte anuló su condena en 2019 y Mississippi retiró los cargos en 2020, Flowers pasó más de 22 años en prisión por un caso que atravesó seis juicios y llegó hasta el máximo tribunal del país.

Su muerte, a los 56 años, vuelve a poner en el centro de la atención uno de los casos judiciales más prolongados y controvertidos de Mississippi, así como las consecuencias personales de un proceso que mantuvo a un hombre bajo condena y en el corredor de la muerte durante años.

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