Christa Pike reingresa a prisión en EEUU tras sobrevivir a una ejecución fallida por inyección letal en Tennessee

La defensa ha solicitado conmutar la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional, por lo que Pike continuará recluida de manera indefinida recibiendo cuidados de salud en prisión. (Tennesse Department of Correction)

La reclusa fue dada de alta del hospital 10 días después del procedimiento fallido y continuará en el corredor de la muerte bajo cuidados médicos.

TENNESEE.- Christa Pike, de 50 años de edad, fue dada de alta médica tras haber sobrevivido a un intento de ejecución por inyección letal en el estado de Tennessee, EEUU. Diez días después de la falla en el procedimiento, la reclusa fue trasladada de regreso al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, la prisión donde ha permanecido los últimos 30 años.

Medios como BBC y The Guardian confirman que Pike continuará recibiendo atención médica dentro de las instalaciones penitenciarias para tratar las secuelas físicas y mentales de la intervención. Las autoridades del Departamento Correccional de Tennessee indicaron que las causas exactas por las cuales no funcionó la dosis administrada aún no han sido determinadas.

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¿Cómo ocurrió la ejecución fallida?

El procedimiento tuvo lugar el 30 de septiembre de 2026 en la prisión de Riverbend, en Nashville, donde se le administraron a la rea dos dosis del fármaco pentobarbital. Pese a la aplicación del protocolo, el fármaco no logró causarle la muerte, convirtiendo a Pike en la única persona registrada en sobrevivir a una ejecución mediante inyección letal.

Posterior al intento, cayó inconsciente y fue trasladada de emergencia a un hospital local en estado crítico y conectada a un respirador artificial. Seis días después del procedimiento, Pike recuperó la consciencia y el habla. Durante sus primeras interacciones con su abogado, la reclusa mostró confusión al preguntar “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

Actualmente, Pike presenta neumonía, hinchazón severa, quemaduras y ampollas en los brazos, incapacidad temporal para tragar, así como desorientación.

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Tennessee en 1995, cuando ambas tenían 18 y 19 años, respectivamente. (Tennesse Department of Correction)

¿Cuál es el antecedente del caso?

Christa Pike fue sentenciada a la pena capital en 1996 por el homicidio de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en Knoxville, Tennessee. En ese momento, Pike tenía 18 años y cometió el delito junto a su entonces pareja, Tadaryl Shipp, durante un campamento de formación laboral para jóvenes de bajos ingresos.

Al recibir la sentencia, Pike se convirtió en la primera mujer en ser programada para ejecución en Tennessee en más de dos siglos y permanece como la única mujer en el corredor de la muerte de esa entidad. Shipp evitó la pena de muerte por ser menor de edad al momento del crimen y continúa encarcelado.

¿Qué sucederá con la condena a muerte?

Tanto las autoridades judiciales como la defensa de Pike aclararon que haber sobrevivido a la inyección letal no implica la anulación de la pena ni la revocación de su condena. Su estatus jurídico se mantiene sin cambios como condenada a muerte.

Durante una audiencia judicial, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, manifestó que el estado desconoce si intentará un nuevo procedimiento de ejecución. Por su parte, un juez ordenó preservar todas las pruebas y registros de la ejecución fallida para evaluar eventuales violaciones a los derechos constitucionales de la reclusa.

Ante lo sucedido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones programadas para el resto del año 2026 mientras se desarrollan las investigaciones oficiales. La defensa ha solicitado conmutar la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional, por lo que Pike continuará recluida de manera indefinida recibiendo cuidados de salud en prisión.