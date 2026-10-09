Ataque ruso contra dos autobuses en Ucrania deja 33 muertos y 18 heridos, obliga a suspender el transporte público en Kramatorsk y Sloviansk y aumenta la presión sobre los civiles cerca del frente de batalla

Un autobús arde tras un ataque aéreo ruso, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, Ucrania. 8 de octubre de 2026. Servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania/Handout vía REUTERS.

Las autoridades de Donetsk pidieron a la población trasladarse a zonas seguras, mientras la ONU alertó sobre más víctimas civiles y ataques contra la infraestructura eléctrica.

Al menos 33 personas murieron y otras 18 resultaron heridas el jueves en Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, luego de que un ataque ruso provocara el incendio de dos autobuses de transporte público.

De acuerdo con información de CNN y reportes de las autoridades ucranianas, el bombardeo se convirtió en uno de los ataques individuales más mortíferos registrados en el país durante 2026.

Tras lo ocurrido, las autoridades suspendieron el transporte público en Kramatorsk y Sloviansk y pidieron a la población trasladarse a zonas más seguras.

¿Qué ocurrió en el ataque contra los autobuses en Kramatorsk?

El jueves, dos autobuses de transporte público fueron alcanzados durante un ataque ruso en Kramatorsk, una ciudad industrial de la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

El impacto provocó incendios en las unidades y en los alrededores, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El saldo reportado por las autoridades fue de al menos 33 personas fallecidas y 18 heridas. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los sobrevivientes, trasladar a los lesionados y recuperar los cuerpos.

Vadym Filashkin, jefe de la administración militar regional de Donetsk, acusó a las fuerzas rusas de atacar deliberadamente a la población civil.

Los rusos atacan deliberadamente a civiles”, declaró. También afirmó que, desde la perspectiva de las fuerzas rusas, “un autobús lleno de pasajeros es un objetivo atractivo precisamente porque un solo ataque puede matar a la mayor cantidad de personas posible”.

Las autoridades continuaban con las labores de identificación de las víctimas.

La policía también informó que drones rusos atacaron a los agentes que auxiliaban a las víctimas. Este hecho complicó las labores de respuesta en una zona donde los equipos de emergencia debían atender a los heridos y asegurar el lugar.

Suspenden el transporte público y piden evacuar zonas de Donetsk

Tras el bombardeo, Filashkin ordenó suspender el transporte público en Kramatorsk y Sloviansk. La medida buscó reducir la exposición de los habitantes a nuevos ataques y evitar que más personas quedaran en riesgo durante sus desplazamientos.

El funcionario también hizo un llamado a la población civil para que se trasladara a zonas más seguras de Ucrania.

Kramatorsk y Sloviansk se encuentran cerca del frente de batalla y son consideradas ciudades industriales estratégicas para la defensa ucraniana en la región de Donetsk. Junto con Kostiantynivka y Druzhkivka, forman parte del último llamado “cinturón de fortalezas” del país en esa zona.

La proximidad de estas ciudades a las posiciones militares y la continuidad de los bombardeos mantienen a sus habitantes expuestos a los riesgos derivados de la guerra.

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ONU reporta al menos 85 civiles muertos desde el lunes

El ataque contra los autobuses ocurrió después de otros bombardeos que dejaron víctimas civiles en Ucrania. Según la información difundida por la Organización de las Naciones Unidas, al menos 85 civiles murieron y 346 resultaron heridos desde el lunes en ataques rusos.

Entre los hechos reportados se encuentra el bombardeo de un edificio residencial en Pryluky, ocurrido el miércoles. Un día después, los dos autobuses fueron alcanzados en Kramatorsk.

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por las consecuencias de los ataques sobre la población civil.

El funcionario recordó que “los ataques deliberados contra civiles podrían constituir crímenes de guerra” y pidió investigar los hechos y procesar a los responsables.

Los ataques contra la infraestructura eléctrica agravan la crisis antes del invierno

Además de las víctimas de los bombardeos, Ucrania enfrenta nuevas afectaciones a su infraestructura energética. Türk señaló que una serie de ataques de largo alcance contra subestaciones eléctricas y centrales de generación dejó sin electricidad a varias regiones.

El país ya registra cortes de emergencia y apagones programados. Estas interrupciones se producen mientras bajan las temperaturas y los días se hacen más cortos, condiciones que incrementan la demanda de electricidad para la calefacción, la iluminación y otras actividades cotidianas.

De acuerdo con el contexto expuesto por la ONU, la continuidad de los ataques mantiene sometidas a una presión constante las capacidades de reparación y abastecimiento del país.

Ucrania responde con ataques contra refinerías de petróleo en Rusia

Mientras continúan los bombardeos en territorio ucraniano, Zelensky informó este viernes sobre nuevas operaciones contra instalaciones petroleras rusas.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente señaló que una refinería en Omsk, considerada una de las principales del país, fue atacada, al igual que otra instalación en Ukhta, situada a unos mil 900 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania, según su publicación.

Zelenski indicó que para atacar la instalación de Ukhta se utilizaron drones An-196 RS, con un alcance aproximado de 2 mil 500 kilómetros.

También afirmó que los drones FP-6, descritos en su mensaje como versiones modificadas de los FP-1, fueron empleados contra la refinería de Omsk el día anterior.

El mandatario sostuvo que estas operaciones buscan responder a los ataques rusos contra Ucrania. En su publicación, también informó que otro centro de datos fue alcanzado y describió la acción como una respuesta simétrica.

Seguimos respondiendo a los ataques de Rusia contra Ucrania, y lo hacemos con alta precisión”, escribió Zelenski en el mensaje difundido.

Negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos se desarrollarán en medio de los ataques

El bombardeo de Kramatorsk también se produjo mientras se preparaban nuevas conversaciones entre representantes de Ucrania y Estados Unidos.

De acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto citada por CNN, el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto reunirse el viernes y el sábado con Rustem Umerov, jefe de inteligencia de Ucrania, y Kyrylo Budanov, titular de la Oficina del Presidente ucraniano.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por los ataques contra ciudades cercanas al frente de batalla, los daños a la infraestructura energética y las operaciones militares de ambos países contra objetivos en territorio enemigo.

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