Sheinbaum ordena investigar video de presuntos mexicanos ligados a grupos criminales en la guerra Rusia-Ucrania; Gobierno aún no confirma su autenticidad

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que México “nunca será colonia ni protectorado” y centra el Desfile Militar del 16 de septiembre en la defensa de la soberanía. | Crédito: Presidencia

La grabación tiene una duración aproximada de 24 segundos y muestra a varios hombres vestidos con uniformes militares en una zona boscosa.

Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad analiza un video de 24 segundos en el que aparecen hombres con uniformes militares y uno de ellos menciona a “La Chapiza” y al CJNG; el gobierno aún no confirma la autenticidad del material ni la identidad de los sujetos.

El Gobierno de México abrió una investigación sobre un video difundido en redes sociales que presuntamente mostraría a personas vinculadas con organizaciones criminales mexicanas participando en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que el material ya fue presentado ante el Gabinete de Seguridad y que las autoridades trabajan en dos etapas: primero, determinar si la grabación es auténtica y, posteriormente, establecer quiénes son las personas que aparecen en ella y bajo qué circunstancias habrían llegado a la zona de conflicto.

“Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no y, en todo caso, cómo es que llegan a incorporar mexicanos, en este caso posibles pertenecientes a un grupo delictivo, a un conflicto bélico”, explicó durante su conferencia matutina.

¿Qué aparece en el video que investiga México?

La grabación tiene una duración aproximada de 24 segundos y muestra a varios hombres vestidos con uniformes militares en una zona boscosa.

Uno de los sujetos hace referencias a “La Chapiza”, nombre utilizado para identificar a una facción vinculada con Los Chapitos, y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también conocido como Cártel Jalisco o “las cuatro letras”.

Sin embargo, la aparición de esas referencias en el video no permite por sí misma confirmar la identidad de los hombres, su pertenencia a una organización criminal ni el lugar exacto donde fue grabado el material.

Es precisamente uno de los puntos que las autoridades mexicanas buscan establecer antes de determinar qué ocurrió.

La investigación también deberá determinar si las imágenes corresponden efectivamente al conflicto entre Rusia y Ucrania y cuándo fueron grabadas.

Sheinbaum plantea la posibilidad de reclutamiento

Al ser cuestionada sobre cuál podría ser el motivo por el que presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas terminarían participando en una guerra en el extranjero, Sheinbaum señaló que una de las hipótesis que se revisan es el reclutamiento.

La presidenta planteó la posibilidad de que ciudadanos mexicanos hayan sido incorporados mediante empresas privadas que participan en conflictos armados o a través de fuerzas vinculadas con alguna entidad o gobierno.

“Todavía no es la certeza de que realmente lo que yo hacen así, pero pueden ser reclutados por una empresa privada que participan en estos conflictos por algún ejército de alguna entidad, de algún gobierno”, señaló.

La mandataria dejó claro que se trata de una hipótesis y no de una conclusión de la investigación.

El planteamiento ocurre en un contexto en el que distintos gobiernos han denunciado o investigado mecanismos de reclutamiento de extranjeros para participar en la guerra de Ucrania.

¿México ya contactó al gobierno de Ucrania?

Hasta ahora, México no ha establecido contacto con el gobierno ucraniano específicamente por este caso, informó Sheinbaum.

La presidenta señaló, no obstante, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podría intervenir si el avance de las investigaciones hace necesario establecer comunicación con las autoridades de Ucrania.

Esto permitiría, entre otras cosas, solicitar información oficial si se llegara a confirmar que ciudadanos mexicanos participan en el conflicto o determinar si existe algún registro que ayude a establecer la identidad de las personas que aparecen en las imágenes.

Por el momento, el gobierno mexicano mantiene el caso en una fase preliminar.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en conferencia de prensa con la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola en Kiev, Ucrania, el 17 de septiembre del 2025. (AP foto/Evgeniy Maloletka) (Evgeniy Maloletka/AP)

La autenticidad del video es el primer punto por esclarecer

El pronunciamiento de Sheinbaum establece una distinción importante: México no ha confirmado que el video sea auténtico.

Antes de determinar quiénes son los hombres que aparecen en las imágenes, las autoridades deberán establecer si el material es genuino, si fue grabado en Ucrania y si corresponde al periodo actual del conflicto.

También será necesario corroborar las afirmaciones realizadas por los sujetos que aparecen en la grabación.

La investigación adquiere relevancia debido a que una eventual participación de ciudadanos mexicanos vinculados con organizaciones criminales en un conflicto armado extranjero abriría preguntas sobre mecanismos de reclutamiento, contratación de combatientes extranjeros y posibles conexiones entre grupos criminales y actores involucrados en la guerra.

Por ahora, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por el Gobierno de México.

¿Qué sigue en la investigación?

De acuerdo con lo informado por Sheinbaum, las autoridades deberán avanzar en varios puntos:

Verificar la autenticidad del video.

Determinar cuándo y dónde fue grabado .

. Identificar a las personas que aparecen en las imágenes.

Comprobar si realmente son ciudadanos mexicanos.

Establecer si tienen vínculos con La Chapiza, el CJNG u otra organización criminal .

. Investigar cómo habrían llegado al conflicto .

. Determinar si fueron reclutados, contratados o incorporados mediante algún otro mecanismo.

Evaluar si es necesario establecer comunicación con Ucrania a través de la Cancillería mexicana.

Hasta que esos elementos sean corroborados, la participación de integrantes de organizaciones criminales mexicanas en la guerra entre Rusia y Ucrania permanece como una posibilidad bajo investigación, no como un hecho confirmado por el gobierno mexicano.