Siete libros clave para conocer a Anne Carson, la escritora canadiense que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026 por la Academia Sueca. | Archivo GH

La Academia Sueca reconoció a la autora canadiense por su capacidad para dialogar con la tradición clásica y transformar la literatura contemporánea.

MÉXICO.- La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2026 a la poeta, ensayista, traductora y clasicista canadiense Anne Carson. El organismo reconoció a la autora por su capacidad de fusionar la tradición clásica con formatos contemporáneos, consolidándose como una de las voces más influyentes de las letras anglosajonas.

Al anunciarse la distinción el 8 de octubre de 2026, Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, destacó que la obra de Carson representa el punto de encuentro entre la precisión filológica y la búsqueda poética. Con este galardón, la escritora se convirtió en la mujer número 19 en recibir el máximo reconocimiento de la literatura universal. Al enterarse de la noticia, la autora reaccionó expresando: “creo que están todos locos”.

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

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¿Por qué la Academia Sueca le otorgó el Nobel de Literatura?

El dictamen oficial de la Academia Sueca reconoció a la poeta “por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Nacida en Toronto en 1950, Carson descubrió la lírica de Safo durante su adolescencia, lo que la llevó a estudiar griego antiguo y Clásicas en la Universidad de Toronto para posteriormente ejercer la docencia en instituciones como Princeton y McGill.

A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos internacionales como el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020, el Premio de Poesía Griffin y el Premio Internacional Manuel Acuña en 2019.

¿Cuáles son las obras más conocidas para empezar a leer a Anne Carson?

Para quienes buscan adentrarse en la producción de la poeta canadiense, los especialistas señalan diversos títulos fundamentales:

Autobiografía de Rojo (1998): Es su obra más célebre y considerada la puerta de entrada a su trabajo. Se trata de una novela en verso que retoma el mito griego de Gerión para convertirlo en una historia contemporánea sobre identidad, vulnerabilidad y desamor.

Es su obra más célebre y considerada la puerta de entrada a su trabajo. Se trata de una novela en verso que retoma el mito griego de Gerión para convertirlo en una historia contemporánea sobre identidad, vulnerabilidad y desamor. La belleza del marido (2000): Subtitulada Un ensayo narrativo en 29 tangos, aborda el deterioro de un matrimonio combinando poesía, ritmo y humor. Esta publicación le valió el T. S. Eliot Prize en el Reino Unido.

Subtitulada Un ensayo narrativo en 29 tangos, aborda el deterioro de un matrimonio combinando poesía, ritmo y humor. Esta publicación le valió el T. S. Eliot Prize en el Reino Unido. Eros, el dulce-amargo (1986): En este ensayo analiza la naturaleza del deseo a través de la lírica griega antigua de Platón y Safo, conectándola con la narrativa clásica universal.

En este ensayo analiza la naturaleza del deseo a través de la lírica griega antigua de Platón y Safo, conectándola con la narrativa clásica universal. Nox: Diseñado como un libro-objeto en formato de acordeón dentro de una caja, reúne fotografías, cartas y la traducción del Poema 101 de Catulo como un registro de duelo tras la muerte de su hermano.

Diseñado como un libro-objeto en formato de acordeón dentro de una caja, reúne fotografías, cartas y la traducción del Poema 101 de Catulo como un registro de duelo tras la muerte de su hermano. Decreación (2005): Reúne ensayos, poemas y libretos que exploran el concepto filosófico de deshacer el «yo», dialogando con figuras como Virginia Woolf, Simone Weil y Samuel Beckett.

En la librería Waterstones de Londres, Reino Unido, se exponen ejemplares de los libros de Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2026. 8 de octubre de 2026. | Crédito: REUTERS/Hannah McKay (Hannah McKay/REUTERS)

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¿Qué otros títulos destacan en su trayectoria?

Dentro de su producción destacan proyectos híbridos como “Agua corriente” (1995), reflexiones críticas como Albertine, un examen sobre el personaje de Marcel Proust, la secuela narrativa Red Doc> (2013) y la obra Norma Jeane Baker de Troya (2019), donde entrelaza la tragedia de Helena de Eurípides con la figura de Marilyn Monroe. Asimismo, destaca Si no, el invierno, su traducción y reconstrucción de los fragmentos poéticos conservados de Safo.