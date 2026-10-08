Nobel de Literatura 2026: ¿Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que rompió las reglas de la literatura?

La autora fue reconocida por crear nuevas formas literarias a partir del diálogo entre la tradición clásica y la escritura contemporánea.

La escritora canadiense Anne Carson fue reconocida este jueves 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2026, gracias a una obra que mezcla poesía, ensayo, traducción y referencias a la literatura de la antigua Grecia.

La Academia Sueca destacó su trabajo por su carácter innovador y por la manera en que utiliza la tradición clásica para crear nuevas formas de literatura contemporánea.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. Estudió en la Universidad de Toronto, donde obtuvo sus grados en Clásicas, incluido un doctorado en 1981. A lo largo de su carrera también ha dado clases en universidades de Canadá y Estados Unidos.

¿Por qué Anne Carson ganó el Nobel de Literatura?

Una de las características más reconocidas de Carson es que no se limita a un solo género. En sus libros puede combinar poesía, prosa, traducción, ensayo, fotografía y elementos de la cultura clásica.

La Academia Sueca la distinguió por una obra que, mediante un diálogo creativo con la tradición clásica, ha desarrollado nuevas formas para la literatura contemporánea.

Su formación como especialista en textos antiguos tiene un papel central en su escritura. Carson toma personajes, mitos y fragmentos de autores griegos y los lleva a situaciones relacionadas con temas como el deseo, el amor, la pérdida y la identidad.

The newly minted Nobel Prize winner Anne Carson shared a book recommendation and some timeless writing advice at the 2024 National Book Awards. pic.twitter.com/0nltfIVG2g — The New Yorker (@NewYorker) October 8, 2026

Sus libros más conocidos

Entre sus títulos más importantes se encuentra Eros the Bittersweet, publicado en 1986. El libro parte de la literatura griega para estudiar el deseo y la manera en que el amor está relacionado con la distancia y la ausencia.

En Autobiography of Red, de 1998, Carson retoma el mito de Gerión y Hércules para contar la historia de un joven monstruo rojo y alado. La obra mezcla poesía y narrativa y lleva un relato de la antigüedad a un escenario contemporáneo.

Otro de sus trabajos destacados es The Beauty of the Husband, publicado en 2001. La autora lo presentó como un ensayo narrativo dividido en 29 tangos y con él obtuvo el Premio T. S. Eliot, convirtiéndose en la primera mujer en recibirlo.

En Nox, publicado en 2010, Carson convirtió el libro en una pieza artística para abordar el duelo por la muerte de su hermano. La obra reúne fotografías, textos, traducciones y otros materiales dentro de un formato desplegable.

Una escritora que también ha traducido a los clásicos

La relación de Carson con la literatura antigua no se limita a utilizarla como inspiración. También ha realizado traducciones de autores griegos.

Uno de sus trabajos más conocidos es If Not, Winter: Fragments of Sappho, en el que traduce los fragmentos conservados de la poeta griega Safo. En lugar de ocultar las partes que se perdieron con el paso del tiempo, Carson incorpora esas ausencias como parte de la experiencia de lectura.

Su trabajo también incluye traducciones y reinterpretaciones de tragedias griegas, una labor que ha acompañado su producción poética durante décadas.

La autora ha publicado más de 20 libros entre poesía, ensayo, traducción, ficción y estudios literarios. También ha recibido reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de las Letras, además del T. S. Eliot y otros galardones internacionales.

Con el Nobel de Literatura 2026, Anne Carson se convierte en una de las nuevas figuras de la literatura mundial reconocidas por la Academia Sueca y lleva al máximo nivel una carrera marcada por la mezcla entre los textos antiguos y las preguntas del mundo actual.