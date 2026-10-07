12 hombres fueron detenidos tras robar más de 2000 gatos domésticos para venderlos como carne para consumo humano en Vietnam; la policía recuperó 50 animales

La policía recuperó 50 gatos, 13 de ellos ya fueron devueltos a sus dueños, mientras el resto quedó bajo resguardo de una organización de protección animal durante la investigación.

Una red que operaba de madrugada en distintos barrios de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, fue desmantelada después de que 12 hombres fueran detenidos por su presunta participación en el robo y reventa de gatos. De acuerdo con la investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, los sospechosos habrían reconocido haber robado y comercializado alrededor de 2,700 animales durante el tiempo que estuvo activa la organización.

El grupo se dividía en equipos pequeños que recorrían zonas residenciales entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, cuando había menos personas en las calles. Los gatos eran capturados mediante trampas y después trasladados para su venta. Uno de los detenidos, Luu Thanh Binh, de 39 años, es señalado por las autoridades como el principal comprador y encargado de concentrar los animales para posteriormente revenderlos.

¿Cómo operaba la red que robaba gatos?

Según las autoridades, Binh habría establecido un punto de concentración de gatos vivos en la zona de Thoi An Ward y mantenía contacto con personas que buscaban animales robados para después venderlos.

Los involucrados se organizaban en diferentes grupos y se desplazaban en motocicletas por colonias y zonas residenciales.

Los investigadores señalan que utilizaban trampas fabricadas por ellos mismos o proporcionadas por Binh. En algunos casos colocaban cebos para atraer a los gatos.

De acuerdo con las declaraciones recabadas por la policía, cada grupo podía capturar entre cuatro y 10 gatos por noche antes de entregarlos para su posterior comercialización.

La operación habría alcanzado diferentes zonas, entre ellas Dong Thanh, Hoc Mon, Tan Thoi Hiep y An Hoi Tay.

¿Cuántos gatos fueron recuperados?

La investigación permitió realizar un operativo el 8 de julio de 2026 en Dong Thanh.

En ese momento, las autoridades encontraron:

50 gatos vivos

55 trampas para gatos

2 básculas

14 bolsas

13 teléfonos celulares

7 motocicletas

2 máquinas para retirar pelo

6.7 millones de dong en efectivo

La policía posteriormente logró identificar a los propietarios de 13 de los gatos recuperados, por lo que los animales fueron devueltos a sus familias.

Los demás quedaron bajo el cuidado del Centro Social HAVEPAWS, una organización dedicada al bienestar animal, mientras continúan las labores para localizar a sus propietarios. Las autoridades pidieron a las personas que hayan perdido un gato que se acerquen a la Policía de Dong Thanh o al centro para proporcionar información y realizar el proceso de identificación.

¿Por qué los robaban?

La investigación apunta a que los gatos eran vendidos para su consumo como carne.

El consumo de carne de gato existe en algunas zonas de Vietnam y, de acuerdo con reportes de Associated Press, esta práctica ha disminuido con el crecimiento de la tenencia de mascotas y la urbanización. Esto no significa, sin embargo, que el robo de animales domésticos esté permitido.

En este caso, la policía investiga a los 12 detenidos por robo de bienes, debido a que los gatos son considerados propiedad privada bajo la legislación vietnamita.

¿Es legal comer carne de gato en Vietnam?

La situación legal requiere una distinción.

El consumo y la venta de carne de gato no están prohibidos de manera general en Vietnam, aunque la práctica genera cada vez más rechazo y ha disminuido en algunas regiones.

En cambio, robar un gato sí puede constituir un delito. Según la información difundida por la Policía de Ciudad Ho Chi Minh y medios vietnamitas, los animales son considerados propiedad y el robo puede derivar en responsabilidad penal cuando se cumplen los requisitos establecidos por la legislación.

Por ello, el proceso contra los 12 sospechosos no se basa simplemente en que los animales fueran destinados al consumo, sino en la presunta sustracción, concentración y reventa de mascotas pertenecientes a otras personas.

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