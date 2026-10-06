Publicarán el diario personal del papa Francisco este 24 de noviembre con anotaciones íntimas escritas entre 1992 y 2024

El papa Francisco en un saludo público junto a la portada de su libro The Private Diary of Pope Francis, editado por el cardenal Víctor Manuel Fernández. | Archivo GH

La obra, editada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, llegará a las librerías el 24 de noviembre de 2026 en cinco idiomas de forma simultánea.

MÉXICO.- La publicación oficial de El Diario personal del Papa Francisco (The Private Diary of Pope Francis) está programada para el próximo 24 de noviembre de 2026, mediante un lanzamiento simultáneo traducido a cinco idiomas y distribuido en 94 países. La obra editorial fue elaborada en colaboración entre la Libreria Editrice Vaticana (LEV) y Image, sello de literatura cristiana de Penguin Random House, sumando a Editions Albin Michel para la versión en francés y la traducción al inglés a cargo de la hermana Bernadette Reis.

La revisión, compilación y anotaciones del texto estuvieron bajo la responsabilidad del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos del pontífice. La obra reúne un testimonio directo de la interioridad del líder religioso a lo largo de más de tres décadas de servicio pastoral.

La publicación oficial de El Diario personal del Papa Francisco está programada para el próximo 24 de noviembre de 2026 (Shutterstock)

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¿Qué material contiene el diario y qué período abarca?

El volumen recopila apuntes personales y oraciones redactadas por Jorge Mario Bergoglio entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024. La primera anotación data de poco más de veinte años antes de su elección al frente de la Iglesia católica.

A través de sus páginas, el lector encontrará un registro íntimo sobre su vida espiritual, pensamientos pastorales, dudas, luchas, esperanzas y temores. El contenido abarca desde sus años como obispo en Argentina hasta pasajes decisivos de su gestión en el Vaticano.

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¿Cuál es la relevancia histórica y el legado de Francisco?

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad, tras lo cual la Iglesia católica inició una nueva etapa pastoral bajo el pontificado del papa León XIV. Nacido en Argentina, Bergoglio marcó un hito histórico al convertirse en el primer pontífice de origen latinoamericano y el primero perteneciente a la Compañía de Jesús.

Durante su liderazgo, se distinguió por una línea de austeridad, sencillez y cercanía con la feligresía, privilegiando las visitas a comunidades vulnerables y minorías religiosas situadas en las periferias del mundo. Entre sus momentos más memorables destaca su mensaje de unidad transmitido durante la pandemia de COVID-19 desde una Plaza de San Pedro completamente vacía. Asimismo, promovió iniciativas para una mayor acogida hacia católicos LGBTQ+ y defendió de forma constante los derechos de las personas migrantes.

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad, tras lo cual la Iglesia católica inició una nueva etapa pastoral bajo el pontificado del papa León XIV. | Archivo GH

¿Qué otros libros publicó durante su trayectoria pastoral?

A lo largo de su vida ministerial, Francisco escribió diversos textos orientados al público general. Entre las obras publicadas durante su periodo pontificio destacan:

El nombre de Dios es Misericordia (The Name of God Is Mercy).

Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco (Hope).

El lanzamiento fijado para el 24 de noviembre permitirá a los lectores acceder a la fase final de su legado escrito, a través de una distribución global coordinada por las firmas editoriales involucradas.