Trump se expresó del posible brote de peste bubónica en Rusia y asegura que “ayudará todo lo posible”
La peste pulmonar, también conocida como peste neumónica, es la variante más severa de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis.
MÉXICO. — El gobierno de Estados Unidos analiza un posible brote de peste pulmonar registrado en la región de Irkutsk, Siberia, al tiempo que ofreció asistencia técnica y médica a las autoridades rusas.
Según reportes combinados de las agencias de noticias EFE y AP, el presidente Donald Trump confirmó que las agencias estadounidenses siguen de cerca la situación sanitaria en territorio ruso, catalogando el escenario como un reto de salud pública relevante para esa nación.
A pesar del aviso emitido por las autoridades estadounidenses, el organismo sanitario oficial de Rusia llamó a la población a mantener la calma y evitar la desinformación sobre el estado de la contingencia.
Declaraciones de la Casa Blanca y oferta de apoyo
El presidente estadounidense abordó el tema sanitario antes de trasladarse a un evento político en el estado de Nebraska:
- Análisis de la situación: Donald Trump señaló ante los medios: “Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia”.
- Compromiso de asistencia: El mandatario añadió sobre la afectación: “Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura”, confirmando que Estados Unidos les apoyará “en todo lo posible”.
- Evaluación médica: Trump refirió que el brote detectado en la región de Irkutsk corresponde a peste neumónica y reflexionó sobre la resistencia microbiana actual frente a los tratamientos tradicionales.
Alertas de salud y medidas en la región de Siberia
El seguimiento de la contingencia epidemiológica contempla los siguientes antecedentes reportados por organismos oficiales y medios locales:
- Alerta emitida por EE. UU.: El gobierno estadounidense difundió una alerta tras el fallecimiento de una mujer en Siberia por presuntas complicaciones ligadas a esta enfermedad.
- Cuarentenas en hospitales: Información del canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) indicó que las autoridades sanitarias locales colocaron en cuarentena a diversos centros de salud en Irkutsk por sospecha de la bacteria.
- Postura oficial de Rusia: El servicio de defensa del consumidor de Rusia, Rospotrebnadzor, solicitó este lunes a la ciudadanía mantener la tranquilidad y “no hacer caso de rumores y elucubraciones”.
¿Qué es la peste pulmonar y cómo se transmite?
La peste pulmonar, también conocida como peste neumónica, es la variante más severa de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis.
A diferencia de la variante bubónica, esta forma de la enfermedad afecta directamente los pulmones y puede transmitirse de persona a persona a través de gotas salivares expulsadas al toser o estornudar. La detección temprana y la administración oportuna de antibióticos son fundamentales para detener su avance.
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