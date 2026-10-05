Trump se expresó del posible brote de peste bubónica en Rusia y asegura que “ayudará todo lo posible”

La peste pulmonar, también conocida como peste neumónica, es la variante más severa de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis.

MÉXICO. — El gobierno de Estados Unidos analiza un posible brote de peste pulmonar registrado en la región de Irkutsk, Siberia, al tiempo que ofreció asistencia técnica y médica a las autoridades rusas.

Según reportes combinados de las agencias de noticias EFE y AP, el presidente Donald Trump confirmó que las agencias estadounidenses siguen de cerca la situación sanitaria en territorio ruso, catalogando el escenario como un reto de salud pública relevante para esa nación.

Donald Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos mientras el G7 acordó liberar reservas para aumentar la oferta y contener la presión sobre los precios. (REUTERS)

A pesar del aviso emitido por las autoridades estadounidenses, el organismo sanitario oficial de Rusia llamó a la población a mantener la calma y evitar la desinformación sobre el estado de la contingencia.

Declaraciones de la Casa Blanca y oferta de apoyo

El presidente estadounidense abordó el tema sanitario antes de trasladarse a un evento político en el estado de Nebraska:

Análisis de la situación: Donald Trump señaló ante los medios: “Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia”.

Donald Trump señaló ante los medios: “Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia”. Compromiso de asistencia: El mandatario añadió sobre la afectación: “Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura”, confirmando que Estados Unidos les apoyará “en todo lo posible”.

El mandatario añadió sobre la afectación: “Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura”, confirmando que Estados Unidos les apoyará “en todo lo posible”. Evaluación médica: Trump refirió que el brote detectado en la región de Irkutsk corresponde a peste neumónica y reflexionó sobre la resistencia microbiana actual frente a los tratamientos tradicionales.

Los médicos locales están siendo capacitados para reconocer los síntomas de la peste bubónica y tomar las medidas necesarias. FOTO: CDC/UNSPLASH

Alertas de salud y medidas en la región de Siberia

El seguimiento de la contingencia epidemiológica contempla los siguientes antecedentes reportados por organismos oficiales y medios locales:

Alerta emitida por EE. UU.: El gobierno estadounidense difundió una alerta tras el fallecimiento de una mujer en Siberia por presuntas complicaciones ligadas a esta enfermedad.

El gobierno estadounidense difundió una alerta tras el fallecimiento de una mujer en Siberia por presuntas complicaciones ligadas a esta enfermedad. Cuarentenas en hospitales: Información del canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) indicó que las autoridades sanitarias locales colocaron en cuarentena a diversos centros de salud en Irkutsk por sospecha de la bacteria.

Información del canal independiente ruso (Gente del Baikal) indicó que las autoridades sanitarias locales colocaron en cuarentena a diversos centros de salud en Irkutsk por sospecha de la bacteria. Postura oficial de Rusia: El servicio de defensa del consumidor de Rusia, Rospotrebnadzor, solicitó este lunes a la ciudadanía mantener la tranquilidad y “no hacer caso de rumores y elucubraciones”.

¿Qué es la peste pulmonar y cómo se transmite?

La peste pulmonar, también conocida como peste neumónica, es la variante más severa de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis.

A diferencia de la variante bubónica, esta forma de la enfermedad afecta directamente los pulmones y puede transmitirse de persona a persona a través de gotas salivares expulsadas al toser o estornudar. La detección temprana y la administración oportuna de antibióticos son fundamentales para detener su avance.