Nueva York declara emergencia estatal por sarampión ante el aumento de casos mientras la caída de la vacunación infantil impulsa nuevos brotes en Estados Unidos

Nueva York declaró una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión, mientras las autoridades amplían las medidas de vacunación y detección para contener el brote. (REUTERS)

La medida amplía el número de profesionales autorizados para aplicar vacunas y solicitar pruebas, mientras las autoridades advierten sobre el impacto de la menor cobertura de inmunización infantil

Nueva York declaró emergencia estatal por sarampión ante el incremento de contagios registrados durante 2026, en un escenario que también afecta a otros estados de Estados Unidos.

Según información de DW, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva para ampliar el grupo de profesionales de la salud que pueden administrar vacunas contra el sarampión. La disposición incluye a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas.

La orden también permite que estos profesionales puedan solicitar pruebas para detectar la enfermedad, con el objetivo de facilitar tanto la vacunación como la identificación de posibles casos.

“Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación. Por eso he tomado medidas para aumentar el número de profesionales de la salud que pueden vacunar y realizar pruebas. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos”, declaró Hochul.

Nueva York suma 108 casos de sarampión

El Departamento de Salud de Nueva York informó que hasta el 3 de octubre se habían confirmado 108 casos de sarampión en el estado durante este año.

De ese total, siete casos corresponden a la ciudad de Nueva York, mientras que los otros 101 se registraron en distintas zonas del estado.

El repunte ocurre en un contexto de menor vacunación infantil. El senador estatal Gustavo Rivera atribuyó el incremento a la disminución de la cobertura de inmunización y señaló que la desinformación ha contribuido a este escenario.

La situación no se limita a Nueva York. Pensilvania superó los mil casos de sarampión durante 2026, de acuerdo con las autoridades estatales.

Pensilvania supera los mil contagios

En Pensilvania se han registrado 1,004 casos desde que comenzó en abril un brote al oeste de Filadelfia, la ciudad más grande del estado.

El impacto también se refleja en las hospitalizaciones. De los casos reportados, 198 personas han sido hospitalizadas y cinco han muerto, según las autoridades.

Estos registros forman parte de un repunte que se ha extendido por diferentes entidades de Estados Unidos desde 2025, entre ellas Texas, Utah y Carolina del Sur.

Estados Unidos enfrenta un fuerte repunte

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) contabilizan casi 3 mil 900 casos de sarampión durante 2026.

El aumento representa un cambio importante respecto a la situación que llevó al país a declarar eliminado el sarampión en el año 2000. En ese momento, los altos niveles de vacunación permitieron interrumpir la transmisión sostenida de la enfermedad.

Sin embargo, la cobertura de vacunación entre los niños ha disminuido y actualmente se encuentra por debajo del 95 por ciento, nivel que los CDC consideran necesario para evitar que el sarampión se mantenga circulando de manera sostenida.

El escenario ha favorecido la aparición de nuevos brotes en diferentes estados, mientras las autoridades buscan aumentar la vacunación y facilitar la detección de casos para contener la propagación de una enfermedad que puede prevenirse mediante inmunización.