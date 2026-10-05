Dos muertos y 35 heridos tras más de 50 disparos en una fiesta multitudinaria en Georgia donde había más de mil personas en el lugar; aún no hay detenidos

Más de 50 disparos desatan caos en una fiesta al sur de Georgia y dejan 2 muertos y 35 heridos; investigan quién abrió fuego. | Crédito: AP

Más de mil personas se encontraban en una celebración en Vienna cuando comenzaron los disparos; hubo más de 50 detonaciones en distintos puntos y las autoridades aún investigan quién disparó y cuál fue el motivo.

GEORGIA.- Dos personas murieron y 35 resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada del domingo 4 de octubre en una fiesta vecinal en Vienna, al sur de Georgia, donde se habían reunido más de mil asistentes. La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) investiga el ataque junto con autoridades locales, mientras que hasta ahora no se ha informado de arrestos ni se conoce el motivo de la agresión.

Las víctimas mortales fueron identificadas por el sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, como Jaquevion Jackson, de 21 años, residente de Cordele, y Macaleb Jackson, de 23 años, de Hawkinsville. Los heridos tienen entre 14 y 51 años y fueron trasladados a distintos hospitales de la región; algunos se encontraban en estado crítico y otros permanecían estables.

¿Qué pasó durante la fiesta en Vienna, Georgia?

El tiroteo comenzó alrededor de la 1:25 de la madrugada del domingo, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Dooly ya patrullaban cerca de la celebración en Pine Street.

🚨🇬🇪 #BREAKING: A person opened fire on about 50 people at a block party in Vienna, Georgia.



Sheriff says 2 people were killed and 35 others were injured, 25 of them hospitalized.#Vienna #Georgia 🇬🇪 pic.twitter.com/9VaoHhpHeu — Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) October 4, 2026

De acuerdo con los reportes de las autoridades, más de mil personas se encontraban reunidas y se realizaron más de 50 disparos en al menos dos puntos separados aproximadamente por una cuadra. Mientras los agentes atendían a las primeras víctimas, se escucharon nuevas detonaciones cerca del lugar.

Peavy explicó que el número de asistentes dificultó determinar de inmediato de dónde provenían los disparos y quiénes estaban involucrados.

“Seguimos intentando resolverlo”, señaló Chris Hosey, director de la Oficina de Investigación de Georgia.

Las autoridades encontraron a dos hombres muertos en el lugar y comenzaron a atender a decenas de personas lesionadas.

¿Las 35 personas heridas recibieron disparos?

No necesariamente.

Las autoridades han confirmado 35 personas lesionadas, pero aún no existe una cifra definitiva de cuántas recibieron impactos de bala.

Funcionarios señalaron que una parte de los asistentes sufrió heridas durante el tiroteo, mientras otras personas resultaron lesionadas al intentar escapar de la zona en medio de la multitud. También se investigan reportes de personas golpeadas por vehículos durante el caos.

El sheriff informó que los lesionados tenían entre 14 y 51 años y fueron distribuidos entre varios hospitales regionales.

Sus condiciones iban de estables a críticas durante la noche del domingo.

¿Quiénes murieron en el tiroteo?

Las autoridades identificaron a los fallecidos como:

Jaquevion Jackson , de 21 años, originario de Cordele, Georgia.

, de 21 años, originario de Cordele, Georgia. Macaleb Jackson, de 23 años, residente de Hawkinsville, Georgia.

Ambos fueron encontrados sin vida en la zona del ataque. Hasta ahora, las autoridades no han informado si existía parentesco entre ellos.

Los cuerpos serán sometidos a estudios forenses como parte de la investigación para reconstruir lo ocurrido.

¿La fiesta estaba relacionada con una escuela?

El ataque ocurrió durante el fin de semana de celebraciones de bienvenida de la Dooly County High School, pero la reunión donde ocurrió el tiroteo no era un evento organizado ni patrocinado por la escuela.

Sherrod Willaford, superintendente del sistema escolar del condado de Dooly, explicó que el impacto de lo sucedido podría alcanzar a estudiantes, familias y trabajadores del distrito.

Las escuelas mantendrían sus actividades el lunes, aunque con medidas de seguridad adicionales, cuyos detalles no fueron revelados.

La fiesta había atraído a habitantes de Vienna y de otros condados después de las actividades relacionadas con el partido de futbol americano de bienvenida de una escuela local.

¿Había policías en el lugar cuando comenzaron los disparos?

Sí.

Agentes del sheriff patrullaban los alrededores de la fiesta cuando comenzaron las detonaciones.

Más de mil personas se encontraban en una fiesta vecinal en Vienna, Georgia, cuando se registró un tiroteo que dejó 2 personas muertas y 35 heridas. 🚨



Autoridades reportaron que se realizaron más de 50 disparos en al menos dos puntos, separados por aproximadamente una cuadra.… pic.twitter.com/6eQ6woBeXh — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 5, 2026

Peavy explicó que había elementos colocados en distintos extremos del área donde se desarrollaba la reunión, pero la cantidad de asistentes y los disparos registrados en diferentes puntos complicaron la respuesta inicial.

Incluso después de la llegada de más agentes y mientras se atendía a las víctimas, se escucharon nuevos disparos aproximadamente a una cuadra de distancia.

La celebración ocupaba un área de varias cuadras y la multitud comenzó a dispersarse rápidamente cuando inició el ataque.

Ashley Gee, una mujer de 30 años que asistió a la reunión, describió a medios locales una sucesión rápida de detonaciones.

“Una persona corrió y todos empezaron a correr”.

¿Hay detenidos o sospechosos por el tiroteo?

Hasta la última información disponible, las autoridades no habían anunciado arrestos ni identificado públicamente a algún sospechoso.

Tampoco se ha establecido un motivo.

La Oficina de Investigación de Georgia continúa realizando entrevistas, procesando la escena y tratando de identificar a personas que puedan aportar videos, fotografías o información sobre lo sucedido.

Los investigadores también deberán determinar si los disparos registrados en los distintos puntos fueron realizados por una misma persona, por varios atacantes o si existieron enfrentamientos separados.

¿Dónde está Vienna, Georgia?

Vienna es una comunidad rural del condado de Dooly, en el sur de Georgia, ubicada aproximadamente a:

210 kilómetros al sur de Atlanta .

. 80 kilómetros al sur de Macon, siguiendo el corredor de la Interestatal 75.

El tamaño de la ciudad y la cantidad de víctimas provocaron una movilización de autoridades y servicios médicos de distintos puntos de la región.

El forense del condado de Dooly, Brett Walls, describió la escena como “horrible” y señaló que los hospitales recibieron a numerosos lesionados después del ataque.

¿Qué sigue en la investigación?

La prioridad de las autoridades es establecer quién realizó los disparos, cuántas armas participaron y qué provocó la violencia.

Por ahora se sabe que:

El ataque ocurrió alrededor de la 1:25 horas del domingo 4 de octubre .

. Había más de mil personas en la zona.

en la zona. Se reportaron más de 50 disparos .

. Las detonaciones ocurrieron en al menos dos puntos cercanos.

cercanos. Dos hombres murieron .

. 35 personas resultaron heridas .

. Algunas víctimas permanecieron en condición crítica.

No se ha confirmado un motivo .

. No se han anunciado arrestos.

El GBI mantiene el caso como una investigación activa, por lo que el número exacto de personas alcanzadas directamente por disparos, la secuencia completa del ataque y la identidad de quien o quienes abrieron fuego siguen sin estar confirmados.

Te puede interesar: Ejército de Estados Unidos ataca presunta narcolancha en el mar Caribe y reporta 4 muertos; no mostró pruebas públicas de que llevara droga