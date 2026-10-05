Disney compra por 115 millones de dólares la antigua sede de Yamaha en California para respaldar las operaciones internas de Disneyland mientras la firma japonesa prepara el traslado de su sede a Georgia

La antigua sede de Yamaha en Cypress, California, fue adquirida por Disney por 115.29 millones de dólares y seguirá en uso por la empresa japonesa hasta finales de 2028. (REUTERS)

Disney incorporará un complejo industrial de 10 hectáreas ubicado cerca de Disneyland Resort, aunque Yamaha continuará utilizando las instalaciones hasta finales de 2028. La operación se concretó mientras la compañía japonesa avanza con el traslado de sus principales actividades a Georgia

Disney adquirió por 115.29 millones de dólares el inmueble que Yamaha Motor Corporation U.S.A. utilizaba como sede en Cypress, California. El complejo se encuentra en el condado de Orange, a unos 11 kilómetros de Disneyland Resort, en Anaheim.

Según información del Orange County Business Journal, la operación se concretó el 23 de septiembre de 2026, cuando Walt Disney Parks and Resorts U.S. Inc. compró el predio ubicado en 6555 Katella Avenue. Los registros de propiedad revisados por el medio establecen el monto de la transacción.

La propiedad ocupa una superficie de 10.2 hectáreas, equivalentes a 25.1 acres, y cuenta con aproximadamente 25,900 metros cuadrados de construcciones. El complejo reúne depósitos, oficinas y espacios industriales flexibles.

La ubicación es uno de los elementos centrales de la operación. El campus se encuentra a unas siete millas del estacionamiento Simba de Disneyland Resort, por lo que Disney incorpora un espacio de gran extensión dentro de la misma zona donde concentra parte de sus actividades.

¿Para qué utilizará Disney las instalaciones?

Disney no ha informado qué áreas ocuparán el inmueble ni cuándo comenzará a utilizarlo de manera definitiva.

Un portavoz de la compañía confirmó al Orange County Register que la adquisición tiene como objetivo respaldar operaciones internas sin atención directa a visitantes relacionadas con Disneyland Resort.

Esto significa que el complejo no fue adquirido como una nueva atracción o un espacio destinado a recibir al público. Su función estará relacionada con actividades que apoyan el funcionamiento del resort.

La compañía tampoco ha detallado qué servicios, equipos o trabajadores podrían trasladarse al lugar. Por ahora, la información disponible se limita a confirmar el uso operativo interno del predio.

Yamaha seguirá en la propiedad hasta finales de 2028

Aunque Disney ya es propietaria del inmueble, Yamaha no abandonará inmediatamente el complejo.

La operación se realizó mediante un acuerdo de venta con arrendamiento posterior. Bajo este esquema, Yamaha vendió la propiedad y posteriormente acordó continuar utilizándola como arrendataria durante un periodo determinado.

De acuerdo con L.A. Business First, el contrato permitirá que Yamaha permanezca en las instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2028.

El acuerdo permite que la compañía japonesa mantenga sus actividades en Cypress mientras completa el traslado de sus principales funciones hacia Kennesaw, Georgia.

¿Por qué Yamaha dejará California?

El traslado forma parte de una reorganización de las operaciones estadounidenses de Yamaha. La empresa anunció el 26 de febrero de 2026 que comenzaría a mover sus actividades corporativas y financieras hacia Georgia a finales de este año, con la intención de completar el proceso hacia finales de 2028.

Yamaha también señaló que pondría a la venta sus activos fijos en Cypress, incluidos el terreno, las oficinas y los depósitos. La venta a Disney se concretó dentro de ese proceso.

La compañía relacionó la decisión con la necesidad de mejorar la eficiencia de sus activos y la rentabilidad de sus operaciones en Estados Unidos. Entre los factores mencionados estuvieron los mayores costos derivados de los aranceles estadounidenses y los cambios en las condiciones del mercado.

La sede de Katella Avenue tiene además un peso histórico para Yamaha. La empresa estableció allí su base en el sur de California en 1979, después de que su casa matriz adquiriera el terreno en 1978.

Con la mudanza, Yamaha pondrá fin a casi cinco décadas de presencia corporativa en Cypress.

Georgia concentra cada vez más operaciones de Yamaha

Kennesaw no es un destino nuevo para la compañía japonesa. Yamaha trasladó allí su división marina en 1999, mientras que su negocio de deportes motorizados llegó a la ciudad en 2019.

La presencia de Yamaha en Georgia también incluye instalaciones de mayor escala. En 2023, la empresa amplió las instalaciones de su división marina con un Centro de Innovación Marina de casi 7,000 metros cuadrados.

Además, Yamaha cuenta con una planta en Newnan, donde trabajan cerca de 2,000 personas. La fábrica ocupa aproximadamente 120,800 metros cuadrados y comenzó operaciones en 1986.

En total, la empresa emplea a más de 2,300 personas en Georgia, de acuerdo con información de la oficina del gobernador estatal.

¿Cuándo terminará el traslado de Yamaha?

El calendario establecido por la compañía apunta a finales de 2028.

Hasta entonces, Yamaha podrá continuar utilizando el complejo de Cypress que ahora pertenece a Disney. Una vez concluido el arrendamiento, la compañía prevé haber trasladado sus principales funciones corporativas y financieras a Kennesaw.

Para Disney, la compra representa la incorporación de un campus industrial de gran superficie cerca de Disneyland Resort, mientras que para Yamaha forma parte de una reorganización que concentrará una mayor parte de sus operaciones estadounidenses en Georgia.

Por el momento, Disney no ha anunciado públicamente qué actividades específicas desarrollará en el inmueble ni si habrá cambios inmediatos en la operación del complejo.