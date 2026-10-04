Qué se celebra el 4 de octubre: Constitución de 1824, Día Mundial de los Animales y el lanzamiento del Sputnik

Imagen ilustrativa de las efemérides del 4 de octubre, con la Constitución de 1824, el Día Mundial de los Animales y el inicio de la Semana Mundial del Espacio como algunos de los acontecimientos y conmemoraciones de esta fecha. (Imagen hecha con IA de ChatGPT)

El 4 de octubre recuerda la Constitución Federal de 1824, el Día Mundial de los Animales y el lanzamiento del Sputnik 1, además de otros hechos históricos.

El 4 de octubre reúne efemérides relacionadas con la historia de México, la protección de los animales, la ciencia y la exploración espacial. En México, esta fecha recuerda la promulgación de la Constitución Federal de 1824, considerada la primera Constitución del país como nación independiente, además de estar relacionada con la creación de la institución que dio origen a la actual Armada de México.

A nivel internacional, el 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales y comienza la Semana Mundial del Espacio, que se extiende hasta el 10 de octubre. La fecha también quedó marcada por el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957, el primer satélite artificial puesto en órbita.

¿Qué se celebra hoy 4 de octubre?

El 4 de octubre se conmemoran varias fechas importantes en México y el mundo.

En México, se recuerda la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que estableció al país como una República representativa, popular y federal y organizó el gobierno en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También es el Día Mundial de los Animales, una jornada dedicada a promover su bienestar, protección y respeto.

Además, el 4 de octubre comienza la Semana Mundial del Espacio, una celebración internacional que se desarrolla hasta el 10 de octubre para reconocer las aportaciones de la ciencia y la tecnología espaciales.

¿Qué pasó el 4 de octubre de 1824 en México?

El 4 de octubre de 1824 fue promulgada la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, considerada la primera Constitución del México independiente.

El Congreso Constituyente elaboró el documento después de la caída del Primer Imperio Mexicano y la abdicación de Agustín de Iturbide.

La nueva Constitución estableció que México sería una República representativa, popular y federal, además de definir la división de poderes y la organización política del país.

En 2026 se cumplen 202 años de su promulgación.

¿Por qué fue importante la Constitución de 1824?

La Constitución de 1824 estableció las bases políticas del nuevo país después de la Independencia.

El documento reconoció la independencia de México, estableció el federalismo y organizó el gobierno alrededor de tres poderes. También determinó que los estados tendrían sus propios poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La promulgación ocurrió en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México.

Días después, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo asumieron como presidente y vicepresidente, respectivamente.

¿Qué se celebra el 4 de octubre en México además de la Constitución?

El 4 de octubre también está relacionado con la creación de la Armada de México.

El 4 de octubre de 1821, poco después de la consumación de la Independencia, se creó por decreto la Secretaría de Guerra y Marina y fue designado como su primer titular el teniente de navío Antonio de Medina Miranda.

Este acontecimiento es considerado uno de los antecedentes institucionales de la actual Armada de México.

En 2026 se cumplen 205 años de aquel decreto.

¿Qué es el Día Mundial de los Animales?

El Día Mundial de los Animales se celebra cada 4 de octubre para promover el bienestar y la protección de las distintas especies.

Foto: Cortesía

La fecha coincide con la festividad de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales y relacionado con la defensa de la naturaleza y la creación.

La conmemoración busca generar conciencia sobre el trato que reciben los animales y promover acciones contra el maltrato, el abandono y otras formas de crueldad.

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¿Cuál es el lema del Día Mundial de los Animales 2026?

En 2026, el lema del Día Mundial de los Animales es “See the World Through Their Eyes”, que puede traducirse como “Mira el mundo a través de sus ojos”.

La campaña busca promover una mayor empatía hacia los animales y reflexionar sobre la manera en que las decisiones humanas afectan su bienestar y los ecosistemas donde viven.

¿Qué pasó el 4 de octubre de 1957?

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia.

El satélite pesaba alrededor de 83.6 kilogramos y tardaba aproximadamente 98 minutos en completar una vuelta alrededor de la Tierra.

Su lanzamiento sorprendió al mundo y marcó el comienzo de la era espacial y de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

¿Qué es la Semana Mundial del Espacio?

La Semana Mundial del Espacio se celebra cada año del 4 al 10 de octubre.

La Organización de las Naciones Unidas estableció estas fechas para recordar dos acontecimientos relacionados con la exploración espacial: el lanzamiento del Sputnik 1, ocurrido el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, el 10 de octubre de 1967.

Durante esta semana se realizan actividades educativas y de divulgación relacionadas con el espacio, la ciencia y la tecnología.

¿Qué otros acontecimientos importantes ocurrieron un 4 de octubre?

El 4 de octubre también está relacionado con distintos acontecimientos históricos:

En 1582, en los territorios que adoptaron inicialmente la reforma del calendario impulsada por el papa Gregorio XIII, al 4 de octubre le siguió directamente el 15 de octubre, debido al ajuste de fechas del calendario gregoriano.

En 2001, la OTAN acordó medidas para apoyar a Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Fue la primera vez que la Alianza activó el Artículo 5, relacionado con la defensa colectiva.

En 1970, murió la cantante estadounidense Janis Joplin, una de las principales figuras del rock y blues de finales de los años 60.

¿Quién nació un 4 de octubre?

Entre las personalidades nacidas un 4 de octubre destacan:

Buster Keaton , actor y director estadounidense, nacido en 1895.

, actor y director estadounidense, nacido en 1895. Charlton Heston , actor estadounidense, nacido en 1923.

, actor estadounidense, nacido en 1923. Susan Sarandon , actriz estadounidense, nacida en 1946.

, actriz estadounidense, nacida en 1946. Alicia Silverstone , actriz estadounidense, nacida en 1976.

, actriz estadounidense, nacida en 1976. Dakota Johnson, actriz estadounidense, nacida en 1989.

¿Quién murió un 4 de octubre?

Entre las personalidades fallecidas un 4 de octubre destaca Janis Joplin, cantante estadounidense que murió en 1970, a los 27 años.

Joplin fue una de las voces más reconocidas del rock y blues de su generación y su muerte ocurrió mientras trabajaba en el álbum que posteriormente sería publicado como Pearl.

Su fallecimiento la convirtió en una de las figuras asociadas con el llamado “Club de los 27”, integrado por músicos famosos que murieron a esa edad.

¿Qué santo se celebra el 4 de octubre?

El santoral católico del 4 de octubre está dedicado principalmente a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana y patrono de Italia.

Francisco nació en Asís alrededor de 1182 y dejó una vida acomodada para dedicarse a la pobreza, el servicio y la vida religiosa.

Su vínculo con la naturaleza y los animales explica también la relación entre su festividad y el Día Mundial de los Animales.

¿Cuáles son las efemérides del 4 de octubre?

Entre los acontecimientos y conmemoraciones más destacados de esta fecha se encuentran:

1821, México: se crea por decreto la Secretaría de Guerra y Marina, antecedente institucional de la Armada de México.

se crea por decreto la Secretaría de Guerra y Marina, antecedente institucional de la Armada de México. 1824, México: se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 1957: la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial.

la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial. 1970: muere Janis Joplin.

muere Janis Joplin. 2001: la OTAN acuerda medidas en respuesta a los atentados del 11 de septiembre.

la OTAN acuerda medidas en respuesta a los atentados del 11 de septiembre. Día Mundial de los Animales.

Inicio de la Semana Mundial del Espacio , del 4 al 10 de octubre.

, del 4 al 10 de octubre. Santoral: San Francisco de Asís.

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