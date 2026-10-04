¿Peste en Rusia? Tras la muerte de una empleada del Instituto Antipeste, aíslan hospitales y ponen en vigilancia a más de 197 personas; esto aclararon las autoridades

Rusia aclara qué ocurrió tras la muerte de una mujer por presunta peste

Una mujer de 27 años murió en Irkutsk y 197 personas fueron identificadas como contactos, pero Rospotrebnadzor descartó un brote de peste y reportó otro diagnóstico.

Una mujer de 27 años murió por una presunta peste en la región rusa de Irkutsk y, posteriormente, varios hospitales fueron puestos en cuarentena mientras una fundición de aluminio estableció el uso obligatorio de mascarillas como medida preventiva. Autoridades y fuentes locales reportan además el seguimiento médico de 197 personas que tuvieron contacto con la fallecida.

La información fue reportada por The Moscow Times, con base en comunicaciones de autoridades locales, publicaciones de medios regionales y un mensaje atribuido a Artem Fominykh, director de la planta de fundición de aluminio de Irkutsk (IrkAZ), ubicada en Shelekhov. Hasta los datos proporcionados, las personas identificadas como contactos habían dado resultados negativos para la enfermedad.

Peste en Irkutsk: 197 personas fueron vigiladas tras la muerte de una mujer | Crédito: canva

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¿Qué ocurrió con la peste en Irkutsk?

El 2 de octubre, las autoridades informaron sobre la muerte de una residente de la región de Irkutsk por una posible peste. La fallecida fue identificada como Darya Shipilova, de 27 años, empleada del Instituto Antipeste de Irkutsk.

De acuerdo con los reportes citados por The Moscow Times, existen versiones distintas sobre el posible origen de la infección. Una señala que el 25 de septiembre habría roto un tubo de ensayo que contenía el patógeno mientras se encontraba en un laboratorio; otra apunta a un viaje de trabajo a Buriatia, donde se había registrado un brote de peste cerca de la frontera con Mongolia.

Shipilova fue hospitalizada el 29 de septiembre en el Hospital de Shelekhov con síntomas de neumonía y posteriormente conectada a un respirador. Murió días después.

¿Cuántas personas estuvieron en contacto con la fallecida?

Según los datos difundidos, las autoridades identificaron a 197 personas que tuvieron contacto con Shipilova. De ellas, 189 fueron hospitalizadas para recibir seguimiento y realizarse pruebas.

197 personas identificadas como contactos.

identificadas como contactos. 189 personas hospitalizadas.

hospitalizadas. 114 personas permanecían en un centro médico.

permanecían en un centro médico. 63 personas estaban en otro hospital.

estaban en otro hospital. 12 personas fueron enviadas al Instituto Antipeste.

fueron enviadas al Instituto Antipeste. Las pruebas reportadas el 2 de octubre fueron negativas y no se habían detectado signos de la enfermedad entre los contactos, según el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev.

В Иркутске закрыли несколько больниц на карантин и ввели масочный режим на алюминиевом заводе из-за чумыhttps://t.co/l7suNvDtqS — The Moscow Times (RU) (@MoscowTimes_ru) October 4, 2026

¿Qué hospitales de Irkutsk fueron puestos en cuarentena?

De acuerdo con el medio regional People of Baikal, citado por The Moscow Times, fueron puestos en cuarentena tres hospitales de Irkutsk —los números 1, 3 y 10—, además del Hospital Infantil Ivano-Matreninskaya y una maternidad.

“Más vale prevenir que lamentar”, escribió Fominykh ante las medidas.

Una fuente del sector sanitario consultada por el medio ruso afirmó que los médicos hablaban de la posibilidad de peste, aunque señaló que la enfermedad no aparecía mencionada en los documentos oficiales disponibles.

Familiares de la mujer que estaba por dar a luz contaron al medio que los médicos impidieron el ingreso de su esposo a la habitación, argumentando que se trataba de un caso de peste, pese a que la pareja tenía contratado un servicio de parto remunerado.

El reporte también indica que las restricciones se aplicaron de manera simultánea en distintos centros médicos y no únicamente como una medida dirigida a posibles casos de peste neumónica.

¿Por qué una fundición de aluminio hizo obligatorio el uso de mascarillas?

La planta de fundición de aluminio de Irkutsk (IrkAZ), localizada en Shelekhov, estableció el uso obligatorio de mascarillas para sus trabajadores. Artem Fominykh, director de la planta, presentó la medida como una acción preventiva y pidió a los empleados buscar atención médica inmediatamente si desarrollan síntomas.

El directivo también señaló que existe información contradictoria sobre la situación epidemiológica en Shelekhov.

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¿Hay casos confirmados entre los contactos?

Con la información disponible en el reporte citado, no se habían detectado signos de peste entre las personas identificadas como contactos de la fallecida.

El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, informó el 2 de octubre que las pruebas de laboratorio realizadas a esas personas habían resultado negativas.

Por separado, el 3 de octubre, la administración de Baikalsk pidió temporalmente a los habitantes evitar viajes hacia Shelekhov y localidades cercanas debido a la muerte por peste. La publicación fue retirada posteriormente.

¿Qué se sabe actualmente sobre la situación?

En una actualización oficial del 4 de octubre de 2026, Rospotrebnadzor aseguró que no se trata de un brote de peste en Irkutsk. El organismo reportó una situación epidemiológica estable y señaló la paciente fallecida dio como resultado un diagnóstico de “neumonía de etiología no determinada”; además, dijo que no se detectaron microorganismos relacionados con la actividad profesional de la paciente ni accidentes con patógenos en el instituto.