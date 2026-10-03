Acusan a Rusia de ocultar un supuesto brote de peste en Siberia tras la muerte de una trabajadora de laboratorio y la puesta bajo observación de 197 personas

La muerte de una trabajadora de laboratorio generó cuestionamientos sobre un supuesto brote de peste en Siberia. Foto: Pexels

La polémica creció tras la muerte de una trabajadora de laboratorio y la puesta bajo observación de casi 200 personas en Siberia.

Una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas murió después de presentar síntomas de neumonía grave en la región rusa de Irkutsk, mientras cerca de 200 personas fueron puestas bajo observación médica tras haber tenido contacto con ella.

El caso generó preocupación por un supuesto brote de peste en Siberia, aunque hasta ahora no existe una alerta internacional de organismos sanitarios que confirme un brote de esta enfermedad en la región.

La situación también provocó cuestionamientos sobre la información difundida por las autoridades rusas y versiones sobre un posible intento de ocultar la causa de la muerte.

Sin embargo, el origen de la infección y la causa exacta del contagio no han sido establecidos de manera independiente, por lo que algunos de los reportes que circulan todavía deben considerarse con cautela.

¿Qué ocurrió en Irkutsk?

La víctima fue identificada por medios locales como Daria Shipilova, una joven de entre 27 y 28 años que trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto Antipeste de Irkutsk.

Una de las versiones difundidas señala que la mujer habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recogía muestras para sus análisis. De acuerdo con esos reportes, Shipilova informó al personal médico sobre el incidente.

Sin embargo, pasaron varios días antes de que presentara los primeros síntomas. La joven se encontraba en una expedición con otros trabajadores del instituto, en una zona cercana a la frontera entre Rusia y Mongolia, cuando comenzó a presentar complicaciones.

Posteriormente fue trasladada a un hospital de Shelekhov debido a síntomas de neumonía grave. Necesitó asistencia respiratoria y murió dos días después, según los reportes disponibles.

Casi 200 personas quedaron bajo observación

Después de la muerte de la trabajadora, el hospital fue puesto en cuarentena y las personas que habían tenido contacto con ella fueron sometidas a vigilancia médica.

De acuerdo con The Moscow Times, 197 personas fueron colocadas bajo aislamiento médico. El gobierno regional evitó identificar inicialmente la enfermedad y la causa exacta de la muerte, y describió la situación como una “infección particularmente peligrosa”.

El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, también canceló actividades públicas y se reunió con Anna Popova, jefa del Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor), para acordar medidas de respuesta.

Kobzev aseguró que las personas que habían tenido contacto con casos confirmados permanecían bajo observación y que, hasta ese momento, no presentaban síntomas y sus pruebas de laboratorio habían resultado negativas.

Una trabajadora del Instituto Antipeste de Irkutsk murió tras presentar síntomas graves. Foto: Canva/Josué Barquero & Anne Derbise, Unité Yersinia, Institut Pasteur (2024)

¿Está confirmado que se trata de peste?

Hasta el momento, el supuesto brote de peste no cuenta con una confirmación internacional de organismos sanitarios, de acuerdo con la información proporcionada.

Además, existen versiones diferentes sobre el origen de la infección. Una de ellas sostiene que Shipilova pudo haberse contagiado después de romper accidentalmente un tubo de ensayo con bacterias vivas, pero otros reportes cuestionaron esa explicación debido a los protocolos de seguridad que se aplican en instituciones especializadas en el manejo de bacterias de la peste.

Por ello, la causa exacta del contagio todavía no está establecida de manera independiente.

La incertidumbre también se reflejó en declaraciones de autoridades de regiones vecinas. Alexei Tsydenov, gobernador de Buriatia, inicialmente afirmó que una mujer de la región de Irkutsk había muerto por peste, pero posteriormente modificó su publicación para señalar que podría tratarse de una muerte causada por esa enfermedad.

Cuestionamientos por la información difundida

La falta de una explicación definitiva sobre la muerte provocó acusaciones de un supuesto intento de ocultar información sobre el caso.

Las críticas surgieron principalmente alrededor de la versión del accidente en el laboratorio y de la decisión inicial de las autoridades regionales de no identificar públicamente la enfermedad ni establecer la causa exacta de la muerte.

Sin embargo, esas acusaciones tampoco están plenamente establecidas. Lo que existe hasta ahora son reportes extraoficiales, versiones contradictorias y medidas de vigilancia sanitaria aplicadas a las personas que tuvieron contacto con la trabajadora.

Mientras continúan las investigaciones y la observación médica, el principal punto de incertidumbre permanece: no está confirmado de manera independiente que la muerte de Daria Shipilova haya sido provocada por peste ni cuál habría sido el origen de una posible infección.