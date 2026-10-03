Lo que se sabe del brote de peste en Siberia y que ya cobró la vida de una científica de laboratorio de 28 años y mantiene a 200 personas aisladas

Las cifras difundidas varían ligeramente según el momento y la fuente. El gobierno de Irkutsk indicó que los contactos identificados fueron puestos bajo observación médica, mientras medios locales reportaron cerca de 200 personas relacionadas con la paciente. Imagen ilustrativa generada con IA

RUSIA.- Una mujer de 28 años murió en la región rusa de Irkutsk en un caso que las autoridades y medios locales relacionan con peste, mientras alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con ella fueron puestas bajo observación médica. El Hospital del Distrito de Shelekhov, donde fue atendida, quedó bajo cuarentena y unos 100 trabajadores fueron aislados.

El gobernador de Buriacia, Alexei Tsydenov, confirmó inicialmente que una mujer de la región de Irkutsk había muerto por peste, aunque posteriormente matizó su publicación para señalar que podría tratarse de peste.

Por su parte, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó sobre una reunión de emergencia de la comisión sanitaria regional y señaló que los contactos identificados permanecían bajo vigilancia. Hasta los últimos reportes consultados, no se habían registrado síntomas entre ellos.

¿Qué se sabe de la mujer que murió en Irkutsk?

Medios locales identificaron a la fallecida como Darya Shipilova, una técnica de laboratorio del Instituto Antiplagas de Irkutsk. Según esos reportes, habría tenido contacto con el agente infeccioso el 25 de septiembre, presentó síntomas días después y fue ingresada en el Hospital del Distrito de Shelekhov el 29 de septiembre. Murió el 2 de octubre tras ser conectada a un respirador. Люди Байкала

La información sobre el mecanismo de contagio todavía no está establecida públicamente. Entre las versiones difundidas por medios locales se encuentra la posibilidad de que Shipilova hubiera roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material relacionado con el patógeno.

Otra hipótesis apunta a una posible mordedura de una rata de laboratorio. Estas versiones no equivalen a una conclusión oficial sobre el origen de la infección.

La respuesta sanitaria continúa centrada en la identificación y vigilancia de las personas que tuvieron contacto con la paciente. Las autoridades regionales activaron la comisión sanitaria y Rospotrebnadzor informó sobre medidas de control epidemiológico. Foto: Pexels.

También se informó que la mujer había participado recientemente en una expedición científica en una zona cercana a la frontera entre Rusia y Mongolia. Sin embargo, el jefe de Buriacia negó que Shipilova hubiera estado en esa república y señaló que no había un foco de peste identificado allí. Русская служба The Moscow Times

¿Cuántas personas fueron aisladas por el caso de peste en Rusia?

Las cifras difundidas varían ligeramente según el momento y la fuente. El gobierno de Irkutsk indicó que los contactos identificados fueron puestos bajo observación médica, mientras medios locales reportaron cerca de 200 personas relacionadas con la paciente.

Las principales medidas reportadas son:

Hasta 200 contactos: puestos bajo observación o aislamiento según distintos reportes.

puestos bajo observación o aislamiento según distintos reportes. Alrededor de 100 trabajadores: aislados en el Hospital del Distrito de Shelekhov.

aislados en el Hospital del Distrito de Shelekhov. Hospital de Shelekhov: área de hospitalización sometida a cuarentena.

área de hospitalización sometida a cuarentena. Contactos identificados: permanecían bajo vigilancia médica y sin síntomas reportados en los últimos informes disponibles.

permanecían bajo vigilancia médica y sin síntomas reportados en los últimos informes disponibles. Shelekhov: se ordenó el uso obligatorio de cubrebocas entre la población.

se ordenó el uso obligatorio de cubrebocas entre la población. Rospotrebnadzor: desplegó medidas de control epidemiológico.

desplegó medidas de control epidemiológico. Anna Popova, jefa del organismo sanitario ruso, viajó a Irkutsk para participar en la supervisión de la respuesta.

¿Fue peste neumónica o peste bubónica?

La forma clínica del caso no estaba confirmada públicamente en los reportes oficiales consultados. Algunos medios locales señalaron que podría tratarse de peste neumónica, mientras otros mencionaron la forma bubónica. El gobernador de Irkutsk se refirió al episodio como una sospecha de una infección particularmente peligrosa sin especificar públicamente la forma de la enfermedad.

Esta distinción es relevante porque la Organización Mundial de la Salud explica que existen diferentes formas de peste. La peste bubónica suele adquirirse mediante la picadura de pulgas infectadas, mientras que la peste neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias. Organización Mundial de la Salud

La OMS señala además que la peste es causada por la bacteria Yersinia pestis y que el tratamiento con antibióticos es eficaz cuando se inicia oportunamente. En la información epidemiológica publicada por el organismo, entre 2010 y 2015 se notificaron 3,248 casos en el mundo, incluidos 584 fallecimientos. Organización Mundial de la Salud

¿Cuándo se registró el último caso de peste en Rusia?

El antecedente más reciente identificado en las fuentes consultadas corresponde a 2016, cuando un niño de 10 años enfermó de peste bubónica en la República de Altai después de participar en la preparación de una marmota.

El propio Rospotrebnadzor de Altai documentó que el menor enfermó en julio de 2016 y que logró sobrevivir gracias a la detección oportuna y al inicio temprano del tratamiento. El organismo también señaló que la región cuenta con un foco natural de peste y que la enfermedad estaba relacionada con la circulación del patógeno entre poblaciones de marmotas. Rospotrebnadzor

Por ello, el antecedente de 2016 sí está documentado oficialmente, mientras que la situación de Irkutsk corresponde a un episodio reportado en octubre de 2026 cuyo mecanismo de infección y forma clínica todavía requieren confirmación pública más completa.

¿Qué medidas se mantienen en Irkutsk por el caso?

La respuesta sanitaria continúa centrada en la identificación y vigilancia de las personas que tuvieron contacto con la paciente. Las autoridades regionales activaron la comisión sanitaria y Rospotrebnadzor informó sobre medidas de control epidemiológico.

La información disponible no permite afirmar que exista una transmisión comunitaria de peste en Irkutsk: hasta los reportes consultados no se habían confirmado nuevos casos entre los contactos vigilados. Tampoco está confirmado que el contagio de Shipilova haya ocurrido durante la expedición cercana a Mongolia o por un accidente concreto en el laboratorio.

La investigación deberá determinar el diagnóstico, la forma clínica y la vía de exposición. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia de los contactos y las medidas sanitarias en Shelekhov.