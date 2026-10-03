Psicólogos explican por qué algunas personas prefieren las cajas tradicionales del supermercado en lugar de las de autoservicio y señalan que el contacto con el cajero puede aportar una sensación de conexión social

Algunas personas prefieren las cajas tradicionales porque valoran el breve contacto humano durante sus compras en el supermercado. Foto: Pexels

Los llamados “vínculos débiles” pueden hacer que un saludo, una conversación breve o el trato con un cajero tengan valor para algunas personas, incluso cuando una caja automática ofrece mayor autonomía y rapidez.

Elegir una caja tradicional en el supermercado en lugar de una de autoservicio no siempre tiene que ver con la rapidez, la comodidad o el rechazo a la tecnología. Para algunas personas, el breve intercambio con el cajero también forma parte de la experiencia de comprar, desde un saludo hasta unas palabras durante el pago.

Estos encuentros pueden parecer insignificantes, pero la psicología social los considera parte de los llamados “vínculos débiles”, es decir, contactos cotidianos con personas con las que no existe una relación cercana. Aunque duren apenas unos segundos, pueden contribuir a que una persona se sienta conectada con quienes la rodean.

Un saludo también puede ser una forma de conexión

En un supermercado, el cajero puede convertirse en uno de esos contactos habituales. No es necesario mantener una conversación extensa: un saludo, una pregunta o unas cuantas palabras durante el pago pueden generar un pequeño momento de interacción social.

Cuando una persona utiliza una caja de autoservicio, ese intercambio desaparece porque el proceso se realiza directamente con una máquina. Por eso, algunos consumidores pueden estar dispuestos a esperar un poco más en una caja tradicional para conservar ese contacto humano.

Esto no significa que todas las personas que prefieren una caja atendida busquen conversar ni que quienes utilizan el autoservicio tengan menos interés en relacionarse con los demás. La elección puede depender de distintos factores y cambiar según la situación.

Elegir una caja atendida no significa ser antisocial

Preferir una caja tradicional tampoco implica tener problemas con la tecnología o ser menos independiente. Las investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores muestran que la relación con las cajas de autoservicio está influida por las costumbres, las experiencias previas y la forma en que cada persona vive el proceso de compra.

Un estudio realizado con consumidores de Reino Unido y Australia encontró que la calidad percibida de la atención en las cajas tradicionales tenía un efecto más positivo sobre la satisfacción y la valoración general de la tienda que la experiencia con las cajas de autoservicio.

Esto apunta a que la atención humana sigue teniendo un peso importante para algunos consumidores, incluso cuando existe una alternativa tecnológica que puede ofrecer mayor autonomía.

Las cajas de autoservicio también tienen desventajas

Las cajas automáticas pueden resultar atractivas porque permiten al consumidor tener mayor control sobre el proceso y, en determinadas circunstancias, reducir el tiempo de espera. Sin embargo, no siempre funcionan de manera sencilla.

Entre los problemas que pueden presentarse están las dificultades para reconocer algunos productos, los errores relacionados con las básculas, las verificaciones de edad y la necesidad de pedir ayuda a un trabajador.

Una investigación publicada en 2026 sobre la interacción entre personas y máquinas encontró que este tipo de dificultades continúa formando parte de la experiencia de los usuarios.

Por eso, elegir entre una caja tradicional y una de autoservicio no necesariamente responde a una sola razón. Mientras algunas personas priorizan la rapidez o la autonomía, otras pueden valorar el contacto con un trabajador y esos pequeños intercambios que forman parte de la vida cotidiana.

La próxima vez que alguien prefiera hacer fila frente a una caja atendida, no necesariamente estará evitando la tecnología o buscando complicarse la compra: simplemente puede estar valorando algo que una máquina no puede ofrecer, la interacción con otra persona.