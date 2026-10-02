El Aquiles, La Rana y El Ruso: quiénes son los líderes de La Mayiza

Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto o condena de tres presuntos integrantes de alto nivel de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California: Alfonso Arzate García, “El Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”; y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. Cada recompensa alcanza hasta 5 millones de dólares.

La información forma parte de las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 29 de septiembre de 2026 contra integrantes y redes asociadas al Cártel de Sinaloa. En su comunicado, el Tesoro identifica a los hermanos Arzate como líderes de plaza en Tijuana y a Ponce Félix como líder de la operación de Los Rusos en Mexicali. Las descripciones corresponden a señalamientos de autoridades estadounidenses, no a una determinación judicial mexicana.

De acuerdo con el informe oficial de la OFAC, los hermanos Vera Ayala forman parte de una red que, según el gobierno estadounidense, brinda apoyo a la estructura financiera y logística de René Arzate García ("La Rana") y Jesús González Lomelí. Foto: Cortesía

Tal vez te interese: Tesoro de EEUU sanciona 25 empresas mexicanas ligadas con el Cártel de Sinaloa: hay hoteles, casas de cambio y gasolineras

Tal vez te interese: Estados Unidos sanciona a Carlos Torres Torres y su hermano por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

¿Quién es “El Aquiles”, presunto líder de La Mayiza en Tijuana?

Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, es identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dos hermanos que han controlado la llamada plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que los hermanos Arzate fueron acusados en 2014 por delitos relacionados con narcotráfico y permanecen prófugos.

La DEA informó en febrero de 2026 que “El Aquiles” y “La Rana” habían ejercido conjuntamente el control de la plaza de Tijuana durante aproximadamente 15 años. Ese mismo anuncio estableció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de cada uno.

¿Quién es “La Rana” y qué cargos enfrenta en EU?

René Arzate García, “La Rana”, es hermano de Alfonso Arzate y también es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores de la plaza de Tijuana.

En febrero de 2026, un gran jurado federal de Estados Unidos dio a conocer una acusación actualizada contra René Arzate que incluye cargos por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continuada, conspiración internacional para distribuir drogas y lavado de dinero, entre otros delitos.

¿Cuánto ofrece EU por información sobre “El Aquiles” y “La Rana”?

Alfonso Arzate García “El Aquiles”: hasta 5 millones de dólares.

hasta 5 millones de dólares. René Arzate García “La Rana”: hasta 5 millones de dólares.

hasta 5 millones de dólares. Programa: Narcotics Rewards Program del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Narcotics Rewards Program del Departamento de Estado de Estados Unidos. Objetivo: información que conduzca al arresto y/o condena de los señalados.

¿Quién es “El Ruso” y qué relación tiene con Baja California?

Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, es señalado por autoridades estadounidenses como dirigente de Los Rusos, una subfacción de La Mayiza que opera principalmente en Mexicali y sus alrededores.

El Tesoro estadounidense identifica a Ponce Félix como el responsable de la estructura de Los Rusos en Mexicali. Además, el FBI mantiene una ficha de búsqueda en la que lo identifica con diversos alias y señala acusaciones relacionadas con conspiración para distribuir e importar sustancias controladas, toma de rehenes, lavado de dinero y delitos vinculados con crimen organizado.

Estados Unidos anunció desde septiembre de 2025 una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Ponce Félix.

¿Cuánto dinero ofrece EU por “El Ruso”?

La recompensa establecida para Juan José Ponce Félix “El Ruso” es de hasta 5 millones de dólares dentro del Narcotics Rewards Program del Departamento de Estado. El FBI señala que se cree que se encuentra en Mexicali, Baja California, y que también tiene vínculos con Sinaloa y Estados Unidos.

En conjunto, las tres recompensas representan hasta 15 millones de dólares:

El Aquiles: hasta 5 millones de dólares.

hasta 5 millones de dólares. La Rana: hasta 5 millones de dólares.

hasta 5 millones de dólares. El Ruso: hasta 5 millones de dólares.

hasta 5 millones de dólares. Total potencial: hasta 15 millones de dólares.

Tal vez te interese: Estados Unidos sanciona a Carlos Alberto Torres Torres y exfuncionarios de Baja California por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por “Mayito Flaco”

Tal vez te interese: Rogelio Castro, fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa, fue detenido en Chicago cuando era buscado en Texas por una orden federal relacionada con la distribución de grandes cantidades de cocaína

¿Qué anunció Estados Unidos sobre La Mayiza en Baja California?

El anuncio del 29 de septiembre de 2026 incluyó sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas por el gobierno estadounidense con el Cártel de Sinaloa. OFAC señaló operaciones relacionadas con Tijuana, Mexicali y otras zonas de Baja California.

Las sanciones también alcanzaron a integrantes de las redes de apoyo de los hermanos Arzate y a otros operadores financieros y empresariales. En el caso de las personas designadas, los bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y las personas estadounidenses, en términos generales, tienen prohibido realizar determinadas transacciones con ellos.