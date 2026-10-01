Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mundo / Nike

Nike recortará empleos a partir de 2027 y construirá una nueva base en India

La empresa reportó una caída de 2% en sus utilidades y de 4% en sus ingresos durante el último trimestre.

Nike recortará empleos a partir de 2027 y construirá una nueva base en India

Nike anunció recortes de empleos para 2027 y una nueva base en Bengaluru, India, como parte de su plan de recuperación. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Por Héctor Chinchillas Ramírez  

Agregar EL IMPARCIAL en

Nike planea recortar puestos de trabajo y construir una nueva base en India como parte de un plan para acelerar su recuperación, luego de reportar otro trimestre con menores ventas y utilidades.

El gigante de productos deportivos informó que los recortes comenzarán en 2027, aunque todavía no precisó cuántos empleos serán eliminados. El director ejecutivo de la compañía, Elliot Hill, explicó que los cambios buscan hacer de Nike una empresa más ágil, eficiente y enfocada en los atletas.

“Estos cambios darán lugar a una reducción de empleos en toda Nike, y quiero reconocer que noticias como esta generan incertidumbre”, señaló Hill en un mensaje dirigido a los empleados, en el que también prometió transparencia durante el proceso.

Estudiante mexicana desarrolla un método para convertir agave en fibras naturales que podrían utilizarse en la industria textil, automotriz, construcción y salud

México

BUAP propone convertir agave en fibras textiles

Nike reporta menores utilidades y ventas

El anuncio ocurrió después de que Nike reportara una caída de 2% en sus utilidades trimestrales, que se ubicaron en 712 millones de dólares.

Los ingresos también disminuyeron 4%, hasta los 11 mil 200 millones de dólares, durante el trimestre que terminó el 31 de agosto y que correspondió al primer periodo del año fiscal 2027 de la compañía.

La empresa registró menores ingresos en todas sus regiones, excepto Norteamérica, donde las ventas aumentaron 2%.

Nike también anticipó que sus ventas durante el actual año fiscal caerán en un porcentaje “alto de un solo dígito”.

“Estamos construyendo a Nike con visión a largo plazo”, afirmó Hill durante una conferencia telefónica.

Nueva base en Bengaluru, India

Como parte de su estrategia, Nike también anunció la construcción de una nueva base en Bengaluru, India, que representará una inversión a largo plazo en nuevas capacidades y talento.

Hill explicó que esta instalación busca fortalecer la manera en que Nike atiende a los atletas de todo el mundo, incluida la India.

La compañía presentó estas medidas como parte de los cambios que considera necesarios para avanzar hacia una operación más eficiente mientras enfrenta la disminución de sus ventas y utilidades.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados