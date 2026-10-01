Nike recortará empleos a partir de 2027 y construirá una nueva base en India

Nike anunció recortes de empleos para 2027 y una nueva base en Bengaluru, India, como parte de su plan de recuperación. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

La empresa reportó una caída de 2% en sus utilidades y de 4% en sus ingresos durante el último trimestre.

Nike planea recortar puestos de trabajo y construir una nueva base en India como parte de un plan para acelerar su recuperación, luego de reportar otro trimestre con menores ventas y utilidades.

El gigante de productos deportivos informó que los recortes comenzarán en 2027, aunque todavía no precisó cuántos empleos serán eliminados. El director ejecutivo de la compañía, Elliot Hill, explicó que los cambios buscan hacer de Nike una empresa más ágil, eficiente y enfocada en los atletas.

“Estos cambios darán lugar a una reducción de empleos en toda Nike, y quiero reconocer que noticias como esta generan incertidumbre”, señaló Hill en un mensaje dirigido a los empleados, en el que también prometió transparencia durante el proceso.

Nike reporta menores utilidades y ventas

El anuncio ocurrió después de que Nike reportara una caída de 2% en sus utilidades trimestrales, que se ubicaron en 712 millones de dólares.

Los ingresos también disminuyeron 4%, hasta los 11 mil 200 millones de dólares, durante el trimestre que terminó el 31 de agosto y que correspondió al primer periodo del año fiscal 2027 de la compañía.

La empresa registró menores ingresos en todas sus regiones, excepto Norteamérica, donde las ventas aumentaron 2%.

Nike también anticipó que sus ventas durante el actual año fiscal caerán en un porcentaje “alto de un solo dígito”.

“Estamos construyendo a Nike con visión a largo plazo”, afirmó Hill durante una conferencia telefónica.

Nueva base en Bengaluru, India

Como parte de su estrategia, Nike también anunció la construcción de una nueva base en Bengaluru, India, que representará una inversión a largo plazo en nuevas capacidades y talento.

Hill explicó que esta instalación busca fortalecer la manera en que Nike atiende a los atletas de todo el mundo, incluida la India.

La compañía presentó estas medidas como parte de los cambios que considera necesarios para avanzar hacia una operación más eficiente mientras enfrenta la disminución de sus ventas y utilidades.