ICE prepara centro de detención de inmigrantes en Marana, Arizona

Cabe señalar que el proyecto se comenzó a planificar en el 2025, cuando la empresa MTC recuperó la propiedad que era ocupada por autoridades estatales.

ARIZONA. — A 142 kilometros de la frontera con Nogales, en Marana, Arizona, uba empresa privada de gestión penitenciaria se prepara para reabrir un centro correccional local y convertirlo en un centro de detención de inmigrantes que estará a disposición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las mismas autoridades estadounidenses, se habría ya firmado un contrato entre el ICE y la empresa Management & Training Corporation (MTC) para operar el antiguo Centro Penitenciario de Marana, ubicado al norponiente de la ciudad de Tucson.

Las instalaciones que serán utilizadas para retener a inmigrantes capturados por ICE, fueron utilizadas por décadas como una prisión estatal de mínima seguridad, y se espera que comiencen sus operaciones a finales del mes de noviembre.

El inmueble tiene capacidad para albergar a 775 personas detenidas y a un total de 338 trabajadores de tiempo completo, por lo que se espera que se convierta en uno de los principales centros de detención de inmigrantes del sur de Arizona.

Referente a lo anterior, un informe oficial de cumplimiento de la “Prison Rape Elimination Act” (PREA), realizado sobre la antigua prisión de Marana, registraba una capacidad diseñada para 513 personas, es decir, que la capacidad de retención de 775 personas anunciado por las autoridades, representa aproximadamente un 51% superior a la capacidad del inmueble.

Cabe señalar que el proyecto se comenzó a planificar en el 2025, cuando la empresa MTC recuperó la propiedad que era ocupada por autoridades estatales.

Por último, la congresista Adelita Grijalva, condenó la adquisición de la antigua correccional de Marana, y mencionó que el enfoque del gobierno debería ser corregir las “condiciones deplorables” e inhumanas de los centros de detención que ya operan en Arizona (como el de Eloy o Florence).

PARA SABER...

De acuerdo con las autoridades estadounidenses el lugar podrá albergar a 775 inmigrantes en las instalaciones de la antigua correccional de Marana.