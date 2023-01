Zaldívar anuncia: "Me voy de la presidencia, pero no de la SCJN ni de TikTok"

MÉXICO.- Pese a que el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) culminó, anunció que su presencia en redes sociales se mantendría puesto que lo llevó a entablar temas judiciales con los jóvenes.

Fue hace unos días cuando Arturo Zaldívar publicó en TikTok algunos videos donde se despedía de la presidencia de la SCJN, entre los cuales se encontraba un tour que había dado en su ex-oficina donde había laborado los últimos años desde que resultó electo Ministro Presidente el 2 de enero de 2019.



"Les invito a conocer la oficina del presidente de la Corte, acompáñenme", explicó en uno de los videos en los que mostró su escritorio, la sala de juntas y la vista que tenía desde el balcón del edificio de la SCJN.



Ante la petición de algunos internautas de que no abandonara la presidencia de la SCJN, Zaldívar respondió a través de un video, de apenas unos segundos de duración, y aseguró que deja la presidencia de la Corte más no la SCJN.

Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo", advirtió a sus más de 425 mil seguidores en un video musicalizado con la canción "No Ne Voy" de OV7.