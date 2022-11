Arturo Zaldívar se vuelve viral al explicar su admiración por Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.- Ciertos funcionarios públicos en México son muy buenos para dirigirse con los jóvenes o para volverse un tema entre ellos, tanto para bien como para mal, así lo es el caso de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la SCJN se ha vuelto viral en redes sociales donde ha hecho algunas declaraciones, como ahora que manifestó su admiración hacia Taylor Swift.

Fue por medio de una de sus publicaciones más recientes en TikTok donde, el mismo presidente, quien es "swiftie" fue cuestionado por disfrutar de la música de la cantante estadounidense, por lo que no perdió su oportunidad de dar una explicación.

Tras haberse preguntado si "¿De verdad le gusta Taylor Swift?", Zaldívar aseguró que las canciones de "la artista de la década" cuentan con un mensaje para aquellos que la escuchan; además explicó que su afición nació por la recomendación de otros trabajadores más jóvenes que lo acompañan en la SCJN

Durante el programa #AlFilo Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL), Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos comento sobre su gusto por la música de @taylorswift13 pic.twitter.com/pUDeNaM2yy — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) November 11, 2022

"A mí me gusta la música que tiene mensaje. Recientemente, las chicas y chicos que trabajan conmigo me dijeron: 'tiene usted que escuchar a Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es una chica que es un ícono. Es la artista de la década'. Me explicaron su vida, sus mensajes de sus canciones, lo que ella significa y me puse a escucharla, y la verdad me encantó".

Es un verdadero "swiftie"

Además, aclaró que todo lo que se observa en su TikTok, incluida su afición por la intérprete de "Shake It Off", es verdadero, puesto que no le agradaría presentar una imagen distorsionada de sí mismo en sus redes sociales.

"Y sí, sí me gusta. Yo no hago nada, ni en mis redes, ni en mi vida privada, de lo que no esté convencido. La impostura, la hipocresía y la falsedad no van conmigo".

Ministro sentencia nuevo álbum de Taylor Swift: así reacciona Arturo Zaldívar https://t.co/xk72YvGENO pic.twitter.com/yqHxnh8uNB — Nitidez Creativa (@nitidezcreativa) October 22, 2022

Por ello, varios internautas le contestaron con mensajes como:

"Confirmado por el mismísimo Ministro Presidente: Taylor Swift es la industria musical"

"Nunca pensé escuchar una descripción tan solemne de Taylor Swift"

"Lo queremos mucho, protegido, swiftie"

Entró en su papel de fan

Hace unas semanas, el ministro presidente ya había mostrado su lado más "pop", en un video en el que se le veía de pie frente a una ventana mientras se colocaba una bufanda roja, con el texto "Faltan 12 horas para 'medianoche'", en alusión a que estaba a punto de estrenarse "Midnights", el nuevo álbum de Taylor Swift.

Al día siguiente, Arturo Zaldívar calificó como “enorme” al nuevo trabajo de Swift, y dijo que su canción favorita era "Lavender Haze".

