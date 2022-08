Yucatán: Sujeto borracho amenaza con arrojarse de una torre de la CFE

MÉRIDA, Yucatán.- Un sujeto en evidente estado de ebriedad y probablemente bajo el efecto de alguna sustancia tóxica, escaló hasta una de las altas torres de la energía eléctrica y amenazó con arrojarse desde ese lugar que está localizado en el interior del Acuaparque, en la colonia San Antonio Kaua, al oriente de la ciudad de Mérida.

La identidad y edad de la persona se desconocía, solo se apreció a lo lejos a un hombre vestido con pantalón de mezclilla y sin playera, lanzando consignas confusas e incluso gritos.

A la escena se presentaron policías estatales, paramédicos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que realizaron labores de convencimiento.

Luego de una hora aproximadamente, el individuo hizo peligrosos malabares y empezó a gritar:

Nadie ha perdido un ser querido en menos de 2 meses, ¿verdad? Yo sí y no saben cómo duele. Cuando mueran nada se van a llevar, el dinero no es todo en esta vida, si muero a nadie le va a importar, nadie me quiere", decía desde lo alto de la torre. Tiempo después, comentó: "Ya estoy cansado, ya voy a bajar, para que los de ahí abajo (policías) me trompeen (sic) y luego me vaya a dormir a mi rancho".