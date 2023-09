“Yo espero que decida apoyar a la transformación”, dice AMLO sobre Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Marcelo Ebrard Casaubón es su amigo, que está en libertad de tomar su decisión, pero que espera que apoye a la transformación.

Yo espero que decida apoyar la transformación, poner por delante el interés superior, el interior general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar que este País no puede ser de una minoría rapaz”, dijo.

López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard es “una buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo”.

Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto que hay posibilidad, no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto, ni modo que se le va ayudar al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso?”, indicó.

López Obrador explicó que el acuerdo de Morena al realizarse la encuesta fue que quien obtuviera el segundo lugar tendría un lugar en el gabinete del próximo gobierno o representaría al partido y a los aliados en el Senado de la República.

Me dio mucho gusto ayer cuando me enteré de los resultados que todos apoyaron a Claudia, todos hablaron de la unidad y Claudia hizo un llamado a la unidad, palabras más menos, dijo que las puertas estaban abiertas, que no se iban a cerrar a nadie, hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard que está en libertad”, indicó.