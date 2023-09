“Yo apoyo a Claudia Sheinbaum”: AMLO hoy en la noche le entregará bastón de mando

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que apoyará a Claudia Sheinbaum Pardo como su sucesora al frente del movimiento de la 4T y hoy le entregará el bastón de mando.

El mandatario afirmó qué hay relevo generacional y que no está de acuerdo en reponer el proceso como lo pide Marcelo Ebrard Casaubón.

No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro, es complemente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, tengo principios”, indicó.