"Me queda claro que en Morena ya no tenemos espacio": Marcelo Ebrard tras triunfo de Sheinbaum

MÉXICO.- El exCanciller, Marcelo Ebrard, afirmó que no encuentra cabida en Morena, después de haber señalado anomalías en el procedimiento de encuestas en los que Claudia Sheinbaum resultó como ganadora.

Hoy tenemos reunión en un ratito más, no nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que En morena no tenemos espacio"