"Ya me llegó el turno": López-Gatell se vacunará mañana contra Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- "Ya me llegó el turno", respondió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a la pregunta de sí se había vacunado contra Covid y sí lo haría en la conferencia matutuna del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su puesto que no me he vacunado, no me había tocado, como he dicho tengo 52 años", argumentó el funcionario que debido a su edad, su turno para recibir la dosis anti coronavirus aun no había llegado.