Vicente Fox reacciona a la renuncia de Tatiana Clouthier: "Finalmente escapa de la esclavitud"

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Tatiana Clouthier confirmara su renuncia como titular de la Secretaría de Economía durante la conferencia del presidente López Obrador, algunas figuras políticas reaccionaron ante la noticia, un ejemplo de ello fue Vicente Fox.

FINALMENTE PARECE QUE TATIANA SE ESCAPA DE LA ESCLAVITUD!!”, escribió.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de México compartió su postura ante la renuncia de Clouthier, asegurando que “finalmente se escapó de la esclavitud”, haciendo referencia al Gobierno actual.

Renuncia de Tatiana Clouthier

Clouthier Carrillo leyó una carta que envió al mandatario en donde afirmó que su oportunidad de sumar al equipo se agotó.

“Mi oportunidad de sumarme al equipo está agotada, me paso a la porra. Quisiera decir mucho más, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias”, dijo. Luego, la ahora exfuncionaria, abrazó al Presidente y le dio un beso, sin que el mandatario la abrazara.

AMLO fue cuestionado sobre la razón por la cual no abrazó a Clouthier cuando ella se despidió para retirarse de la conferencia esta mañana, a lo que contestó que no se dio cuenta. Además, afirmó que no hubo diferencias con Clouthier por las decisiones tomadas en el plan antiinflacionario u cualquier otra decisión.

Tatiana Clouthier fue nombrada en el cargo por el Presidente de la República en diciembre de 2021 y tomó posesión en enero de este año para relevar a Graciela Márquez Colín.

