Veracruz: Captan a cocodrilo de más de tres metros por las calles de Coatzacoalcos

VERACRUZ.- Autoridades de Coatzacoalcos, en Veracruz, informaron sobre la presencia de un cocodrilo de aproximadamente 3 metros rondando por las calles del mencionado municipio.

La especie fue capturada por pescadores de Barrillas y resguardado desde el pasado sábado en las instalaciones de la Unidad de Protección Civil Municipal y fue trasladada el martes por la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Lucertas, a una reserva en Ciudad Alemán, Veracruz.

El titular de PC, David Esponda Cruz, dijo que, de acuerdo con las indicaciones de PROFEPA, el reptil de la especie Moreleti, con más de tres metros de largo, cien kilos de peso y alrededor de 30 años de edad, debía ser liberado en un área segura, por lo que determinó que fuera la UMA Lucertas.

El Representante Legal de la UMA Lucertas, Fernando Crivelli Espinoza, acompañado de la auxiliar de Lucertas, María Guadalupe Pérez, explicó que el cocodrilo será liberado en una reserva natural en Ciudad Alemán que tiene 66 hectáreas, la cual cuenta con cuatro lagunas, donde el reptil podrá vivir en su hábitat natural.

Hay que resguardar estos animales que ya muy poco se ven; exhortamos a la población a no matarlos, hay que recordar que, si nosotros no lo atacamos, no hace nada, solo lo hará si tiene hambre por lo que debemos evitar invadir su entorno”, comentó.