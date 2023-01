VIDEO: Turistas son obligados a bajar de un Uber por taxistas en Cancún; familia aterrada

CANCÚN, Quintana Roo.- A través de redes sociales circula un video que muestra cuando taxistas de la ciudad de Cancún acorralan a una familia de turistas que estaba a bordo de un automóvil de la aplicación de viajes Uber, obligándolos a bajar del vehículo.

En la grabación se aprecia a la madre de familia rompiendo en llanto y aterrada por el actuar de los taxistas.

En las imágenes se ve como uno de los taxistas trata de convencer a los turistas de viajar en una de sus unidades.

El problema no es contigo, el problema es con el carro”, le dice el conductor a la mujer, quien tiene a uno de sus hijos en brazos.

En el lugar también se observa la presencia de agentes de la Policía Municipal, quienes intentan calmar a la mujer y arreglar la situación.

En una segunda grabación, el taxista insiste a los turistas que suban a una de las unidades que bloquean el Uber, recalcando que la aplicación es ilegal y que no pueden trabajar en el estado.

Esta escena generó comentarios a favor y en contra en redes, donde varios usuarios afirman que estas acciones "mandan a la basura" la imagen de Cancún como destino turístico, mientras otros indican que los taxistas solo están defendiendo su derecho a trabajar.

Una lástima que un destino tan renombrado internacionalmente como lo es Cancún, tenga a este tipo de gente retrógrada”, “Eso no es defender el derecho al trabajo eso es acoso, hostigamiento, violación al derecho al trabajo de algo que está legal aquí”, “El servicio de UBER no está regulado en México” y “Cómo no va entrar en pánico, si están rodeados de gente violenta, tienen a los pequeños en brazos y quieren que se suba a un coche en contra de su voluntad?”, son algunas de las reacciones entre los usuarios.