VIDEO: Lozano “truena” contra Lilly Téllez, te explicamos por qué

CIUDAD DE MÉXICO.- Gilberto Lozano “truena” contra Lilly Téllez, “…tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca”.

Gilberto Lozano, dirigente de Frenaaa (Frente Nacional Anti AMLO), hizo el comentario a medios de comunicación durante una entrevista.

La única que había tirado al suelo se llama Téllez, Lilly Téllez, digo cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, a poco no me digas que no te dieron lo que no querías…”, dijo.