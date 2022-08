Lilly Téllez se pelea con Gilberto Lozano de Frenaaa

CIUDAD DE MÉXICO.-Lilly Téllez tuvo una discusión vía Twitter con Gilberto Lozano, líder de FRENAAA, ya que él la descartó para ser presidenta de México.

"Yo NO tengo duda de que Lily Tellez viene de MORENA, ¿ alguién sí?, Yo NO tengo duda de que fue periodista 17 años y que conoce MUY BIEN qué gente estaba en MORENA ¿ y TÚ? ¿ Crees que NO sabía que MORENA es el brazo político del CRIMEN ORGANIZADO? Yo NO. Ella está descartada,OUT", comentó Lozano en la red social.

A esto, la actual senadora dijo: "Por mentir y dividir la Virgen de Guadalupe lo trae a coscorrones".

Este comentario de Lilly Téllez viene luego de que en una grabación un cuadro de la Virgen de Guadalupe cayó sobre el líder de FRENAAA.

Lozano realizaba la grabación para sus seguidores, y la interrumpió para persignarse cuando vio caer el cuadro, y se le escuchó decir: “Santa María Purísima”.

Gilberto Lozano usando a la Religión como Símbolo de su movimiento FRENA, pero a la Virgen de Guadalupe no le gusta que la usen hipócritas. pic.twitter.com/uv5rwkzkAj — RedViralMexico (@RedViralMexico) December 10, 2021

“¡Hasta la Virgen de Guadalupe le huye a Gilberto Lozano y sus Frenáticos!”, comentó un usuario en el video.

Otro dijo que "el movimiento de FRENAAA encabezado por Lozano es dinero desperdiciado del empresario Claudio X. González".

Respecto a la nueva pelea entre Lilly Téllez y Lozano una persona escribió en Twitter:

"La pelea mas inútil y divertida que voy a ver esta semana, es como Alfredo Adame contra Carlos Trejo".