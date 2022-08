“Ya quisiera usted ser changa leona”: Responde Noroña a tweet de Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevamente la senadora por el PAN, Lilly Téllez, y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña tuvieron un enfrentamiento en Twitter, luego de que este último escribiera en su red social que una mujer se acercó a saludarlo en el hotel Hilton mientras desayunaba, le dio un abrazo y le dijo “Ojalá sea nuestro próximo presidente”.

Por su parte, la senadora panista señaló que Fernández Noroña se acercó a ella para pedirle paz, pero le negó su mano “por hipócrita, no porque le falte un baño”.

Ante esto, el vicecoordinador del Partido del Trabajo respondió que no le pidió paz sino que le fue a agradecer su pregunta como un gesto de bonhomía de su parte, “pero usted no entiende de educación y buen trato, sólo entiende de traiciones y de engaños; así es como ha medrado a lo largo toda su vida”.

Usted no sabe lo que es la amistad, no sabe lo que es la lealtad, no sabe lo que es la decencia. Ojalá fuera un baño lo que le hiciera falta a usted, a usted le hace falta moral, ética, amor propio, dignidad, entrega el pueblo. Es usted una mujer huera. La hipocresía es su divisa y el dinero de su Dios. Abur.”, agregó.